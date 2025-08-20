IMPOSTOR(es), la otra cara de la migración mexicana

IMPOSTOR(es) llega a salas de cine en México con una propuesta directa y actual: contar la vida de dos migrantes que sobrevivieron en Estados Unidos usando identidades falsas y que, tras ser descubiertos, fueron deportados. La película está dirigida por Rodrigo Rocko D. Márquez, quien asegura que su interés fue retratar estas experiencias sin juicios.

“Crecí en una familia marcada por la migración. Sé lo que significa irse al norte buscando oportunidades y también lo que implica volver derrotado. Cuando conocí las historias de Óscar y Rodolfo, entendí que había una película ahí, pero quería narrarla desde lo humano, sin caer en clichés”, explica el director a La Razón.

La cinta narra el caso de Óscar, expolicía en Milwaukee que utilizó la identidad de su primo fallecido, y de Rodolfo, quien trabajó como coyote con el nombre ficticio de Antonio Montana. Lograron sobrevivir en EU hasta que fueron descubiertos y deportados. Hoy enfrentan el reto de rehacer sus vidas en México, sin abandonar la esperanza de volver a cruzar.

TE RECOMENDAMOS: El 23 de agosto La Nueva Ola de Cumbia pone a gozar con su guapachoso ritmo

El cineasta subraya que el documental no busca romantizar ni condenar. “Ellos tomaron decisiones arriesgadas, sí, pero lo hicieron para sobrevivir. Al filmar sus testimonios me quedó claro que la identidad, más que un papel o un nombre, se convierte en un escudo cuando la vida te empuja a ello. Lo que me interesa es que el espectador entienda ese costo humano”.

Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Moscú en 2024 y su premiere en DOCSMX, IMPOSTOR(es) ha tenido un recorrido sólido: fue nominado a Mejor Documental en las Diosas de Plata 2025 y participó en el GIFF (Guanajuato), FICCI (Cartagena), Labex Argentina y MiradasDocs en Tenerife.

El proyecto se concretó con el apoyo de Eficine y del fondo semilla de Filma Jalisco.

“Sin estos apoyos no habría sido posible levantar una película así. El cine documental en México se enfrenta a muchas limitaciones, pero también demuestra que cuando hay historias poderosas, encuentran su camino”, comenta el cineasta Rodrigo Rocko D. Márquez.

La distribución correrá a cargo de CNMG Films, que desde 2022 ha logrado colocar cine independiente en el top 5 de taquilla mexicana, algo inusual en el sector. Gracias a este respaldo, IMPOSTOR(es) se estrena en más de 30 salas del país, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Tijuana, Aguascalientes, Colima, Culiacán, Toluca, Xalapa y Torreón.

Sobre el impacto que espera con la película, el director es contundente: “No quiero que el público vea a Óscar y a Rodolfo como impostores, sino como personas que buscaron un camino. La migración no es un delito, es un acto de sobrevivencia. Y eso es lo que quiero que se quede en la memoria de quien vea la cinta, la cual tiene un enfoque directo, con testimonios sin maquillaje. Quería poner rostro y voz a quienes, en busca de un futuro, se atrevieron a vivir bajo otro nombre”, concluyó.