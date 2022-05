Mirror Mirror, mi disco más entrañable: Eliane Elias

Eliane Elias (São Paulo, Brasil, 1960): pianista y cantante de música clásica y popular: imbuidas en el jazz-fusión, bossa nova, tango, afrocubano y Rachmaninov. Hija de una pianista, que la impulsó a estudiar técnicas clásicas. Ya de adolescente, ejecutaba con naturalidad temas de Bill Evans, Tatum y Bud Powell, mientras componía sus primeras piezas y se iniciaba como pianista en clubes de jazz. Los álbumes Amanda (1984), dúo con el trompeta Randy Brecker; Eliane Elías Plays Jobim (1989); y Solos and Duets (1995), con Herbie Hancock, la convierten en figura imprescindible del jazz contemporáneo.

Mirror Mirror (Candid Records, 2021), fonograma de Eliane Elias conformado por duetos con los pianistas Chick Corea (1941–2021) y Chucho Valdés: Premio Grammy 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino. Interpretación de siete composiciones en los atajos del bolero mexicano, bossa nova, flamenco fusión, aires de blues y prosodia postbop. “Armando’s Rhumba” (Corea), “Esta tarde vi llover” (Manzanero), “Blue Bossa” (Dorham), “Corazón Partío” (Sanz), “Mirror Mirror” (Corea), “Sabor a mí” (Álvaro Carrillo) y “There Will Never Be Another You” (Harry Warren).

“Éste es mi disco más entrañable, diálogo íntimo con dos grandes instrumentistas: Chick Corea y Chucho Valdés. Dúos muy especiales para mí en la ejecución de dos estándares de jazz, dos temas originales de Chick, dos boleros mexicanos y el flamenco-afrocubano de Alejandro Sanz, ‘Corazón Partío’. Serie alterna a dos pianos: cuatro pistas con Chick Corea y tres con Chucho Valdés”, expresó en conversación por Zoom, desde Nueva York con el diario La Razón, Eliane Elias, ganadora también de un Grammy por Solos and Duets en 1995.

Sonoridad de un piano que hace eco en los arpegios del otro piano. ¿De ahí el título del disco? Aparece una pista de Chick que se titula “Mirror Mirror”; pero, quise nombrar así a la placa porque se sustenta en una paridad sonora: dos pianos, uno frente al otro como una sugestiva grafía en el espejo. Cada dúo refleja las tendencias y concepciones de ambos, las cuales van fluyendo de manera sinuosa. Yo veo al piano como una extensión de mi cuerpo, de mis ánimos y de mis intimidades.

¿Reflujos de Solos and Duets que grabó en 1994 con el pianista Herbie Hancock? Aquél fue un trabajo muy satisfactorio, que recibió elogios de la crítica. Piezas interpretadas en solitarios y otras a dúo con Hancock. Hay una especie de ‘duelo amistoso’ en la ejecución de 11 estándares en 6 de los cuales conversamos él y yo. Estaba muy emocionada de grabar con él, el resultado funcionó muy bien. Sin embargo, en Mirror Mirror hay quizá, más intimidad, más reflectación, propósito de irradiación integral de dos instrumentistas, quienes se miran en el espejo del otro.

¿Chick Corea dejó huellas en usted? Lo conocí en 1978 en Brasil, sigue siendo una de mis principales influencias. Él pertenecía a una generación mayor; pero, nuestras afinidades coincidían: Bud Powell, Bill Evans y la formación clásica en los gustos por Bach, Ravel, Rach-maninov, Mozart o Scarlatti. Tuvimos mucha cercanía, muchas veces conversamos y planeamos hacer algo juntos. Hasta que se dio la oportunidad: seleccionamos las composiciones, estábamos trabajando y sucede su inesperada muerte en febrero de 2021. Quedé desolada.

¿Afinidades compartidas en esas sesiones con Chick Corea? Mientras tocábamos, yo sentía el reflujo de nuestras aproximaciones desde la experimentación con cadencias inusitadas, y el imaginario armónico compartido. Fue un tiempo íntimo entre nosotros dos. Inolvidable.

¿Fonograma inconcluso? Estaba en el proceso de posproducción y mezcla de las cuatro pistas ya grabadas con Chick. Faltaba completar el álbum: pensé en el cubano Chucho Valdés, a quien ya conocía por encuentros en festivales y no profesábamos una admiración común. Él concluye las tres piezas restantes.

¿Qué significa este álbum para usted? Más allá del premio Grammy, me siento orgullosa y agradecida por la encrucijada gozosa de haber registrado estas melodías, estas conversaciones instrumentales, con dos grandes maestros de la música contemporánea.