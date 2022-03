"Ha sido un gran viaje", Enrique Bunbury dice adiós a los escenarios

“Ha sido un gran viaje”, con esta frase el cantante español Enrique Bunbury resumió el anuncio de su retiro de los escenarios por problemas de salud. Lo aqueja un mal que cierra e irrita sus vías respiratorias, impidiendo que pueda cantar.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, detalló el intérprete ayer, a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

Por ese motivo, abundó, “lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre si no estoy de gira”.

En estos 35 años me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares

Enrique Bunbury

Cantante

Se trata de un padecimiento que arrastra desde hace algunos años; sin embargo, sus recientes conciertos en México fueron la gota que derramó el vaso: después de su primer show en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el pasado 11 de febrero, pospuso la segunda fecha del 12 de febrero, para 21 del mismo mes.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”, explicó el vocalista de “Lady blue”.

Bunbury compartió que el problema de salud que presenta posiblemente se manifestó desde la gira Mutaciones en el 2015 y 2016; pero más en el tour Expectativas que duró dos años y medio.

“He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours”, dijo.

. Gráfico: La Razón de México

El retiro será hasta ofrecer los conciertos programados en Estados Unidos y en España, entre marzo y septiembre de este año.

Señaló que su despedida de los escenarios no significará el término de su carrera. “Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando”, expresó.

Indicó que “se abre ante mí un sinfín de posibilidades en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”.

Agradeció a todos los que han creído en su música y lo han seguido en su carrera.

“En estos 35 años me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares... Ha sido un gran viaje, gracias a todos”, externó.

. Gráfico: La Razón de México

Enrique Bunbury es actualmente uno de los referentes del rock en español. Fue integrante del grupo Héroes del Silencio, que desde su primer disco, El mar no cesa, alcanzó la fama; y con el segundo, Senderos de traición, su música llegó a todas las latitudes, desde Europa hasta Latinoamérica.

La banda se disolvió definitivamente en 2007 y Bunbury consolidó su carrera en solitario experimentando con sonidos desde latinos y electrónica, hasta africanos. Muestra de ello fue su disco Flamingos, donde está más presente su espíritu rockero, y El viaje a ninguna parte que conjuga el tango, el jazz y la cumbia.

En sus últimos discos Posible (2020) se aprecia un acercamiento a la música electrónica, pero de una manera diferente a anteriores álbumes; y en Curso de levitación intensivo (2021), proyecto que surgió durante el confinamiento, hay un sonido más experimental.

En sus conciertos se ha caracterizado por su teatralidad.