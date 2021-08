Tattoo You, 40 años de la fuerza rockera de los Rolling Stones

Hace 40 años (24 de agosto, 1981) la banda británica de rock The Rolling Stones lanzaba Tattoo You (Virgin Records, 1981), grabación histórica, que para la crítica especializada es el “último álbum clásico” de la legendaria agrupación. Integrado por tomas descartadas en registros de estudios de los años 70, contiene una de las composiciones más célebres y populares del extenso repertorio de los Stones: “Start Me Up”, la cual alcanzó el lugar número 2 en las listas del Billboard de Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado.

La placa vendió más de cinco millones de copias en Estados Unidos, y más de 9 millones en todo el mundo. Primeras posiciones en la Unión Americana en continuación de los éxitos que venía cosechando el grupo desde la aparición de Sticky Fingers en 1971. Producido por Chris Kimsey en asociación con Mick Jagger y Keith Richards, el fonograma se iba a llamar solamente Tattoo; pero, Jagger decide, sin consultarle a Richards, agregar la palabra You (Tattoo You), lo cual produjo una de los tantos altercados entre el guitarrista y el cantante.

“Esta placa se sostiene de densos temas de rock en la primera parte para después, continuar con cadencias de blues con textos anímicos de cierta introversión. Se escogieron tomas desdeñadas de otros álbumes. Jagger tuvo que escribir nuevas letras y recrear algunas melodías. Es una producción ecléctica con pujante fuerza rockera y un atractivo enfoque de balada con vislumbres de blues. Un gran momento de los Rolling Stones en los años 80”, comentó en entrevista con La Razón el guitarrista Samuel Vásquez Gordon, investigador musical y amplio conocedor de la trayectoria de los Stones.

¿Placa destacada por incluir el famoso tema “Stars Me Up”? No sólo por eso. El álbum abre con “Start Me Up”, con influencias de reggae tomadas de las sesiones de Black and Blue; pero, hay otras piezas como “Slave”, “Top”, “Heaven” o “Worried About You” que se impusieron en los 80 y que todavía siguen siendo muy solicitadas en los conciertos de la banda.

¿Se dice que es uno de los primeros fonogramas en utilizar la técnica del overdubs? Así es. Muchas de las partes vocales para las canciones de Tattoo You estaban siendo grabadas en sesiones anteriores en 1980. Se utiliza la técnica para grabar nuevos sonidos/instrumentos a una pista conteniendo información previamente grabada (overdubs), como la sonoridad del saxofón del jazzista Sonny Rollins en “Slave” y “Waiting on a Friend”. También sobresale la cuidadosa mezcla de las pistas.

¿Muy buena recepción del público y de la crítica especializada en los años 80? Hay que aclarar que la pieza central “Start Me Up” fue lanzada como sencillo en agosto de 1981, alcanza el top 10 de Estados Unidos y el Reino Unido. Esa composición es muy incitante, yo diría que ‘infecciosa’: tenía que estar en Tattoo You, el cual se ubica en el puesto número 1 en Estados Unidos durante 9 semanas con ventas millonarias. Certificado con cuatro Platino (Estados Unidos), la crítica especializada suscribió muchos elogios y recomendaciones. Publicaciones influyentes lo asientan en la posición 34 entre los 100 Mejores Discos de Rock de todos los tiempos. En 2003 lo incluyen en el listado de los Mejores 500 Discos del género en la plaza 213.

¿Formato de la banda en esos años? Mick Jagger: voz principal, coros y armónica; Keith Richards: guitarra eléctrica, coros; Ron Wood: guitarra eléctrica, coros, bajo; Charlie Watts: batería; Bill Wyman: bajo, sintetizador y guitarra eléctrica; Mick Taylor: guitarra eléctrica; Destacan los músicos adicionales: Ollie E. Brown: percusión; Sonny Rollins: saxofón tenor; Jimmy Miller: percusión; Michael Carabello: cencerro, conga, claves; Chris Kimsey, piano.

Portada del album Tattoo You Foto: Especial