Desmiente vocera de Trump salida de asesor de seguridad

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que el presidente de los Estados unidos, Donald Trump no va a expulsar a su consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, luego de las especulaciones por su salida.

A través de su cuenta de Twitter, Sanders informó sobre el estado de McMaster este jueves después de un informe del Washington Post en donde afirma que Trump había decidido reemplazar al teniente general del ejército, que ha dirigido el Consejo de Seguridad Nacional durante más de un año.

“Acabo de hablar con @POTUS y el general H.R. McMaster: contrario a los informes, tienen una buena relación de trabajo y no hay cambios en el NSC”, dijo en una publicación de Twitter.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster – contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.

— Sarah Sanders (@PressSec) March 16, 2018