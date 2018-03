Después de múltiples burlas, retocan escultura de Ronaldo

Las constantes burlas en contra de la estatua que creó Emanuel Santos en honor a Cristiano Ronaldo en su ciudad natal, Madeira, tuvieron repercusiones, ya que el artista decidió mejorar su trabajo y presentó una nueva versión, mucho más cercana al astro del Real Madrid.

En un reportaje en BR Football, Santos explica por qué se decidió a hacer el busto y lo mal que lo pasó por la aceptación que tuvo.

BR Football pidió opinión sobre el busto a viajeros que pasaban por delante de él en el aeropuerto. Ante las críticas, surgió una solución: hacerlo de nuevo. Santos se puso manos a la obra y el resultado es una obra mucho más fiel a la realidad.

Hace exactamente un año, la localidad portuguesa de Madeira hacía noticia en todo el mundo debido al renombramiento de su aeropuerto.

Las autoridades locales homenajearon al astro mundial Cristiano Ronaldo al bautizar el aeropuerto de la ciudad con el nombre del delantero, nacido precisamente en Madeira.

Al acto llegó Ronaldo para recibir los honores, cuya ceremonia incluía como plato de fondo la inauguración de una estatua en honor al futbolista.

Al desprenderse la funda que tapaba la escultura los ávidos de las redes sociales notaron que ésta no tenía similitud con la cara de Ronaldo.

Las burlas aparecieron casi en un abrir y cerrar de ojos y la imagen comparativa fue compartida por diversos portales web del mundo.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) 29 de marzo de 2018