Tres personas, entre ellas la periodista Fernanda Familiar, fueron detenidas a la fuerza y esposadas en San Miguel de Allende tras presuntamente agredir a policías de tránsito quienes les impedían el paso a una calle cerrada por una procesión.

En Las Noticias con Pavel Cervantes detallaron que la detención se dio la tarde de éste miércoles en el barrio de San Juan de Dios, cuando Fernanda Familiar y sus acompañantes intentaban circular con un vehículo sobre las calles que se encontraban en ese momento cerradas debido a una procesión.

Testigos dicen que todo inició cuando un joven junto con una mujer discutieron con un elemento de Tránsito municipal porque no les permitía el acceso de un vehículo hacia la calle cerrada.

“El joven se mostró agresivo con el elemento de tránsito en su insistencia por dejarlos circular, incluso que la mujer le decía “yo conozco al presidente, déjanos pasar”, narraron en el noticiero.

A pesar de las supuestas agresiones, el oficial de tránsito siguió en su postura de no dejar circular a ningún vehículo por la zona, sin embargo, el conductor le dio un “cabezazo” al elemento de tránsito y comenzó el forcejeo.



Enseguida llegó el apoyo para asegurar a los dos hombres, pero dos mujeres arremetieron y forcejearon también con los uniformados, incluso una de ellas en el video se ve golpeando y jalando al elemento de tránsito que tenía sometido al conductor del automóvil, mientras que el menor continuaba jaloneándose con los agentes.

Finalmente los 3 adultos fueron llevados a los separos municipales.

Horas después, la periodista Fernanda Familiar vía Twitter difundió “nos esposaron, nos golpearon incluido un menor de 16 años, Nos llevarona la cárcel. Horrible. La prepotencia de un tal oficial Brandon y otra Azucena ¡mal! Lastimados y muy afectados ahora estamos en la casa que rentamos asustados”.

Según la periodista la grabación que circula en redes es sólo un fragmento de lo sucedido, “hoy el nombre Fernanda Familiar está en boca de muchos y de manera negativa. Mi conciencia está tranquila. Jamás contra la autoridad, sólo nuestro derecho. No supieron mi nombre hasta que me lo preguntaron en la patrulla cuando ya nos habían golpeado y estábamos esposados”.

Me desconecto de esta red por un tiempo. La ira, el enojo, los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente. Fuimos víctimas. Aquí hay un niño golpeado por un policía. Me da tristeza. Regresaré algún día a mi SMA querido.

— Fernanda Familiar (@qtf) 30 de marzo de 2018