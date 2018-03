El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se negó a participar en algún debate en el periodo de intercampaña y aconsejó que en éstos sólo participen sus contrincantes de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

“Qué debatan entre ellos, qué debatan, qué debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente. Qué dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, qué arreglen sus cosas con urbanidad y que vayan al Ministerio Público y no a debatir, sino a declarar”, dijo.

Antes de sostener una reunión con empresarios en Zacatecas, el político tabasqueño mencionó que sus contrincantes insisten en que participe en debates, porque le quieren “echar montón” y “trampiar”, por lo que reiteró que no se confrontará con ellos, porque son “muy pelioneros”.

“Ellos se llevan fuerte. Yo sólo les pido que me respeten. Eso (que dicen) que me faltan pantalones y todo, eso sí calienta”, dijo entre risas después de que Ricardo Anaya lo retó a debatir.

El político tabasqueño comentó que no entiende por qué están desesperados Anaya y Meade para que él participe en los debates de intercampaña y sostuvo que lo están retando “con malas formas y de manera machista. Es muy machista eso (la declaración de le faltan pantalones). No, no, no, amor y paz”.

Al hablar sobre la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su homólogo mexicano, Enrique Peña le dijo que nuestro país no pagará por el muro fronterizo entre ambas naciones, López Obrador mencionó que “es un avance que (el mandatario) no se haya sometido por entero, que se haya resistido a aceptar las condiciones de Trump”.

El candidato de la unión política entre Morena, PT y PES pidió que el gobierno mexicano dé a conocer la llamada telefónica que mantuvieron el mes pasado los mandatarios federales.

Ayer por la mañana, el tres veces candidato presidencial publicó en sus redes sociales que sus “asesores rusos” le recomendaron no pelearse con ningún candidato y aseguró que su campaña va “requetebién”.

“Mis asesores, los rusos de Tuxtla Chico, Tepetitán, Catemaco, Zacapoaxtla, Tlaxiaco, La Yesca, Mocorito, Imuri, Bácum y de muchos otros pueblos, me recomiendan no pelearme y nos ha ido requetebién. Miren esta encuesta”, escribió en Facebook.

Las anteriores declaraciones se dan luego de que el viernes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los candidatos a Los Pinos podrán participar en mesas redondas, de análisis y debates que realicen los medios de comunicación durante el periodo de intercampaña.

Con esta resolución, los magistrados revocaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibió dichos paneles entre los contendientes a la presidencia de México antes de las campañas, que comienzan el próximo 30 de marzo.