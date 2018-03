Difieren allegados sobre suicidio del estudiante César Ulises

Familiares y amigos del joven estudiante que había estado desaparecido y de quien encontraron su cuerpo sin vida, difieren que la muerte de César Ulises Arellano fuera por suicidio, tal como señalan la Fiscalía y el gobierno de Jalisco.

En una carta que supuestamente escribió el estudiante antes de morir, pide perdón a sus familiares y afirma que se encuentra agotado y que decidió buscar un descanso definitivo.

A través de Twitter, allegados a César Ulises desmienten la versión anunciada por el gobernador de Jalisco y afirman que quienes lo conocían saben que él sería incapaz de cometer tal acto.

Y ahora están diciendo que Uli se suicido, no me vengan con esas cosas que yo lo conocía, él nunca lo habría hecho.

Cesar Ulises Arellano Camacho fué mi amigo y se perfectamente que lo que más quería en la vida era superarse, él amaba la vida, simple y sencillo ÉL NO SE SUICIDO

— Mary🇲🇽 (@zquad_delena) March 26, 2018