Ayer en conferencia de prensa, el legendario cantante español Raphael anunció su gira Loco por cantar, la cual tuvo inició el pasado 23 de febrero en Mérida y continuó al otro día, en Villahermosa. “Estoy aquí con ustedes porque hoy no canto me presento mañana en Tijuana y hoy quiero hablar con ustedes de esta gira que durará un mes por buena parte de mi México lindo y querido”, expresó risueño y ágil ante los medios el intérprete de “Yo soy aquel”.

Tour en que toma como eje la vocalización de los temas del álbum Infinitos bailes (Universal Music, 2016) integrados por composiciones inéditas de jóvenes artistas de pop: Paty Cantú, Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Dani Martín y Pablo López, entre otros. “Mucho cuidado, yo no tengo que adaptarme a nada: todas esas canciones pasaron por el filtro que se llama Raphael; mi hijo pidió canciones para mí y convocó a estos jóvenes, pero cada tema yo lo hice mío, lo instalé en mi universo y se hicieron mías”, precisó quien ha sido elegido como Hijo Predilecto de Madrid 2017.

El Dato: Raphael ha conseguido 350 discos de Oro, 50 de Platino, y uno de Uranio.

El ganador del Festival de Benidorm en 1962, único vocalista hispano con un Disco de Uranio, 326 certificaciones de Disco de Oro y 49 de Platino, despachó con humor cada pregunta de la prensa: “¿Quién dijo que estoy enfermo?. Antes iba mucho al hospital, ahora voy sólo cada 3 meses para que me revisen. Trabajo mucho y hago largos contratos, como éste por México, que dura un mes. Tengo que estar bien de salud. Quien publicó eso quiso llamar la atención. Con casi 75 años me siento como de 40”, aclaró el único cantante español que ha tenido 10 fechas con boletos agotados en el Madison Square Garden de Nueva York.

Su voz prodigiosa y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año, como figura indiscutible entre los cantantes de habla hispana, con un timbre genuino y muy sugerente, conquistando por derecho propio un lugar privilegiado en el panorama del cancionero mundial. Raphael en Radio City Music Hall, Kennedy Center de Washington D.C., Talk of the Town de Londres, Greek Theater, Universal Amphitheater de Los Angeles, Palladium… Pionero absoluto de la música moderna en español: incansable trabajador, su voz se ha escuchado en casi todos los rincones de la tierra.

“Dios es el responsable de todo esto: él ha querido que yo esté en los escenarios de España, de América, de Asia y de Europa. Tengo discos en italiano, francés, alemán, inglés y japonés. ¿Qué quieren?: soy Raphael, el muchacho que cantaba en la iglesia de Jesús de Medinaceli a los cuatro años y sigo todavía”, bromeó el protagonista del espectáculo musical Jekyll & Hyde, de gran aceptación en Madrid, el año pasado.

Raphael entre nosotros en varias plazas: Tijuana (27 de febrero), Mexicali (28 de febrero), Chihuahua ( 2 de marzo), Ciudad Juárez (3 de marzo), Torreón (5 de marzo), Saltillo (6 de marzo), Tampico (8 de marzo), Guadalajara (14 de marzo), Auditorio Nacional (17 y 18 de marzo) y Monterrey (22 de marzo).

“Nací para cantar, soy feliz en el tablado, una felicidad que me alegra, mucho más ahora que los jóvenes van a mis conciertos, gracias al disco Infinitos Bailes. Yo quería vocalizar canciones pop y por eso grabé este disco, que los jóvenes buscan porque son canciones que dicen cosas cercanas a ellos. Ahora en los teatros se juntan varias generaciones: los abuelos, los padres y los hijos. Quiero llegar a la perfección como cantante, a lo mejor lo consigo un día de estos”, concluyó el Divo de Linares.