Donald Trump se califica como un “inteligente de veras y genio estable”

El presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, se calificó a través de su cuenta de Twitter como un “genio de veras” y “un genio muy estable”.

Con esta nueva declaración en Twitter, Trump reacciona ante el reciente libro “Fuego y Furia” de Michael Wolff en donde se le califica de ser un líder incapaz de comprender la magnitud de la presidencia.

En libro, su antiguo colaborador Steve Bannon, pone en duda su aptitud.

Según el presidente, sus detractores “acuden al viejo manual de Ronald Reagan para chillar sobre la estabilidad mental y la inteligencia”.

Señaló que el hecho de pasar de empresario exitoso a estrella de TV y de ahí a la presidencia en su primer intento “refleja que no es inteligente sino un genio, ¡para colmo uno muy estable!

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018