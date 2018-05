En el primer trimestre de 2018, en los estados gobernados por el PAN aumentaron los índices de violencia, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), mismos que demuestran que los delitos de alto impacto se han disparado hasta 50 por ciento.

En Aguascalientes, gobernado por Martín Orozco, de 20 homicidios en enero se registraron 30 en el mes de marzo, lo que significa un 50 por ciento más; mientras que las lesiones dolosas pasaron de 259 a 384, es decir, 48 por ciento más, lo que indica que en la entidad se está dejando de trabajar por la seguridad de la ciudadanía.

Chihuahua —en la que el mandatario estatal, Javier Corral, continúa sus diferencias con el Gobierno federal— ha presentado un aumento en delitos de alto impacto. El homicidio en general se ha mantenido por arriba de los 140, pues en enero se registraron 143 casos, principalmente por arma de fuego, para febrero disminuyó a 128 y en marzo volvió a aumentar a los 143 asesinatos.

En cuanto a las lesiones dolosas, éstas pasaron de 243 en el primer mes del año a 307 en marzo, lo que representa un aumento de 26 por ciento.

El secuestro es un nuevo ramo donde el estado no había tenido algún registro, sin embargo, ya se creó un precedente en el primer trimestre de cinco eventos, todos en marzo; en tanto, el abuso sexual se disparó de 77 a 116, siendo la violación simple y el hostigamiento los más contabilizados.

En Guanajuato, donde gobierna Miguel Márquez Márquez también existe un alza real de homicidios dolosos, de 172 crímenes a 224, es decir, 30 por ciento más en tres meses. Las lesiones son el otro delito que aumentó al pasar de 866 a mil 229, lo que corresponde a 41 por ciento.

Nayarit, de Antonio Echevarría García, es otro de los casos en donde el homicidio doloso ya estaba controlado y apenas se descuidó, volvió a aumentar; puesto que en enero de este año comenzó con 41 denuncias, asimismo, ya se presentó el primer secuestro en la entidad.

Lo anterior indica que en diversos estados se está dejando de trabajar por la seguridad de la ciudadanía, asegura Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

“Hay gobiernos que no están cumpliendo con todo lo que les corresponde, porque cada Gobierno es responsable de hacer autónoma su constitución y velar por todos los temas que le impacten al estado. Algunos delitos siguen muy altos porque no capacitan a los policías, no hay personal suficiente o incluso ni hacen lo que deberían que hacer”, expresó.

Miranda indicó que el principal problema, además de no invertir en sus policías, es la falta o nula coordinación con los tres órdenes de gobierno, por ello le dejan todo a la Federación, pues no cuentan con una estrategia integral que prevenga y combata delitos de alto impacto.