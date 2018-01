En estados donde gobierna PAN-PRD, partidos que anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tirar la Ley de Seguridad Interior, se cuentan con policías que reprobaron en competencias y desempeño; es decir, están poco capacitados.

De acuerdo con el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, que indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, tiene apenas 0.8 policías por cada mil habitantes; en la misma situación se encuentra Nayarit, entidad gobernada por Antonio Echevarría, con 0.8 y le sigue Veracruz, de Miguel Ángel Yunes, con 0.7 por cada mil.

En Chihuahua y en Durango, donde gobiernan los panistas Javier Corral y José Rosas Aispuro, respectivamente, cuentan con 0.5 elementos policiacos por cada mil ciudadanos, mientras que en Aguascalientes, con Martín Orozco a la cabeza, tienen 0.4 al igual que Baja California Sur, en tanto que Baja California sólo cuenta con 0.3 policías.

El Dato: Las entidades federativas requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación, en Nayarit y en Baja California Sur no fue aprobado el control de confianza de 30 por ciento de sus policías, en tanto en Veracruz no lo pasó 15 por ciento.

Indica que de las academias de policía podrían egresar 24 mil 374 elementos anuales “considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (seis meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes”.

Señala que sólo seis de las 39 academias e Institutos de Formación Policial cumplen con los 12 rubros requeridos, como son aulas suficientes para la matrícula, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física, sala con equipo audiovisual, servicio médico, estand de tiro, área de entrenamiento y pista de práctica vehicular.

Nayarit, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de pernocta; Quintana Roo, con 96; Aguascalientes, 144, y Baja California Sur, con 60.

En cuanto a remuneraciones mensuales que refiere un promedio nacional de 9 mil 933 pesos, el gobierno de Nayarit les paga a sus policías 7 mil 56 pesos, además de que no les otorga seguro de vida, servicio médico ni créditos para vivienda.

El Modelo Óptimo de la Función Policial, también destaca que Baja California Sur y Nayarit no brindan apoyos para sus elementos policiacos caídos en cumplimiento de su deber; que Baja California y de nueva cuenta el estado gobernado por Echevarría no tienen fondos de ahorro para sus policías, mientras que Durango, Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California no otorgan becas escolares a los hijos de los policías.

Hoy la alianza legislativa Por México al Frente, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tendrá listo el fundamento jurídico contra la Ley de Seguridad Interior y presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 15 de enero.

Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que el fundamento jurídico para controvertir la Ley de Seguridad Interior se trabaja con expertos de San Lázaro.

Agregó que una vez que se dé a conocer el documento, los coordinadores del PAN, PRD y MC comenzarán a recolectar firmas en contra de este nuevo ordenamiento que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas combatan al crimen organizado.

El legislador del sol azteca aseguró que el líder del PAN en la Cámara baja, Marko Cortés, respalda la controversia, excepto 10 legisladores del blanquiazul que votaron a favor de la ley y que la propuesta tiene todo el apoyo del partido naranja.