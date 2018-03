Doodle recuerda a Hannah Glasse, madre de la cocina moderna

Fue autora del libro The Art of Cookery; brindó a cualquier lector la oportunidad de aprender a cocinar

La chef Hannah Glasse, autora del libro The Art of Cookery, el cual fue un éxito de ventas durante casi un siglo y revolucionó la manera de cocinar por su estilo innovador y sencillo es la protagonista del doodle de este miércoles.

En la ilustración aparece Hannah Glasse horneando una de sus tradicionales recetas, el Pudín de Yorkshire, de donde sale una especie de humo que dibuja las letras de Google, y a un costado se encuentra su popular libro de recetas.

Nacida un día como hoy, pero de 1708, Glasse fue un cocinera inglesa y autora del libro de cocina más popular del siglo XVIII, The Art of Cookery Made Plain and Easy, el cual fue publicado en 1747.

“Si la idea del Pudín de Yorkshire y el Gooseberry Fool te hacen agua la boca, tienes que agradecer a Hannah Glasse por hacer de estos, dos deliciosos platos de la cocina inglesa” Destacó Google en su blog

Su obra fue uno de los primeros libros de cocina escritos en un estilo simple y coloquial, lo cual significaba que cualquier hablante inglés y lector, independientemente de su clase, podría aprender a cocinar.

El libro de cocina de Glasse era popular no solo porque era fácil de leer, sino también por su alcance masivo. Incluía 972 recetas que abarcaban desde sopas, qué servir en la Cuaresma, hasta comida para enfermos.

cms