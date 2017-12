Dwayne Johnson y Vin Diesel, los actores más taquilleros del año

Sus películas acumularon en taquillas más del billón de dólares; Vin Dieselacumuló 1.6 billones de dólares en boletaje, The Rock lo logró alcanzar los 1.5 billones de dólares

Los estadunidenses Vin Diesel y Dwayne “La roca” Johnson fueron nombrados por la revista Forbes como los actores más rentables en la taquilla durante este 2017, con un acumulado en taquillas por sus películas que superan el billón de dólares.

A la cabeza de la lista se sitúa Vin Diesel con un acumulado de 1.6 billones de dólares en boletaje, mayormente por liderar la octava entrega de “Fast and the Furious”, lo que lo llevó a ser nombrado como “el actor más taquillero de 2017”.

Reportó el medio especializado Variety que, Fate of the Furious vio su estreno mundial en abril pasado y superó los 1.2 mil millones en la taquilla internacional.

Esa entrega de la saga también sirvió para dar impulso a Dwayne Johnson, quien logró alcanzar los 1.5 billones de dólares, también por películas como “Baywatch” y recientemente Jumani: Welcome to the Jungle.

Mientras que el tercer puesto lo logró la protagonista de “Wonder Woman”, Gael Gadot, con 1.4 billones de dólares, seguida por Emma Watson con 1.3 billones.

Otras figuras incluidas en el lista fueron Johnny Depp (1.1 billones) en quinto lugar; Daisy Ridley en sexto, con 1.08 billones; Tom Holland (888 millones), Chris Pratt (864 millones), Chris Hemsworth (845 millones) y finalmente John Boyega con 815 millones de dólares.

Cabe mencionar que Scarlett Johansson, Chris Evans y Robert Downey Jr fueron quienes lideraron las ventas el año 2016, y ninguno figuró en esta ocasión.

En este cálculo, Forbes sumó los ingresos globales de largametajes hasta el 26 de diciembre, los trabajos animados en los que el actor sólo presta su voz no fueron agregados.

