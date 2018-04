“El Bronco”, a favor de pena de muerte para violadores y asesinos

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró que en caso de ganar la elección aplicaría la pena de muerte a violadores, homicidas y ladrones.

En un video difundido a través de sus redes sociales, en el cual, durante su trayecto de Querétaro a Celaya, Guanajuato, responde por teléfono preguntas de una mujer, el candidato independiente dijo que la pena de muerte disminuiría la delincuencia “porque le daría miedo” a los criminales.

“¿Usted aplicaría la pena de muerte a esos que son violadores, que matan, que roban pero cosas grandes?”, pregunta la mujer, a lo que Rodríguez responde que “claro que sí”.

Al preguntar la mujer si con eso disminuiría la delincuencia, el candidato responde que sí, porque “al delincuente le daría miedo”.



El aspirante asegura que ha respondido más de mil llamadas de ciudadanos que expresan su apoyo su candidatura y a que le corte las manos a los servidores públicos corruptos.

“Me da mucho gusto que se den el tiempo de hacerme una llamada y platicar conmigo un rato. He recibido muchas y aunque no puedo contestar todas, siempre los leo y sé que cuento con su apoyo para lograr ese #MéxicoBronco que todos queremos”, escribió en su cuenta de Twitter.

