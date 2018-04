“El Bronco” arranca su campaña en reunión con jóvenes

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, candidato presidencial por la vía independiente, dijo que este sábado iniciará su campaña proselitista junto con la gente que lo ha ayudado.

A través de un mensaje en sus cuentas de Facebook y Twitter, manifestó que “Hoy me despierto con grandes ánimos, me voy a reunir con los chavos que me han ayudado con este ejército digital en todo México“.

Hoy me voy a reunir con los chavos que me han ayudado con este ejército digital en todo México. Esto ya no lo para nadie #MéxicoBronco #FelizSábado — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 14 de abril de 2018

Rodríguez Calderón tiene programado el acto de inicio de campaña, que será trasmitido vía internet, entre las 10:30 y 11:00 horas.

En un video publicado la víspera en Facebook, el candidato dijo que su campaña estará enfocada a las redes sociales, porque le permiten llegar a los ciudadanos sin gastar mucho dinero.

