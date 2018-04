El costoso trenecito

No me refiero al tren de mediana velocidad que el exjefe de gobierno capitalino, que aseguró conectaría eficientemente al AICM y el hipotético aeropuerto civil de Santa Lucía; me refiero al resultado concreto de la Línea 12 del Metro, cuyos trenes en costo y mantenimiento casi doblan el coste promedio de los equipos en otras líneas durante la gestión de Jorge Gaviño.

Comparativamente, el costo unitario de cada uno de los 12 trenes de la Línea 12, comprados a CAF que aquí lleva millones de dólares más Max Zurita, fue de 33.8 millones de dólares… es decir 15.4 millones más (83.4%) de lo que costó cada uno de los 10 trenes para la Línea 1 adquiridos durante la administración de Miguel Mancera. En cuanto a mantenimiento la cosa está peor: mantener a cada uno de los trenes de la Línea dorada en los últimos 5 años salió en 6.6 millones de dólares, dadas las fallas de diseño y construcción en los tramos elevados. En ese mismo período, el costo unitario de mantener 360 trenes de la Línea 1 a “B” fue de 2.3 millones de dólares. Es decir 4.3 millones de dólares más alto, un 187% más caro.

Ciertamente, el contrato con CAF es algo parecido a una Asociación Público-Privada, pues contiene arrendamiento con mantenimiento y renovación de equipos. Pero el elevado costo, considerando que se pagó por adelantado el 40% del valor de los 30 trenes de Línea 12, habría hecho más eficiente una compra directa como era tradición. Pero como el “hubiera” es el tiempo postpretérito de los tarugos… estamos pagando esos altísimos diferenciales.

Campeche-Tabasco. El martes se presentó la tercera y última declaratoria (en este sexenio) de la Zona Económica Especial en Campeche y Tabasco, donde los gobernadores Alejandro Moreno y Arturo Nuñez reconocieron el esfuerzo de la federación, representada por Enrique Peña, para enfrentar la caída de la producción petrolera y promover el cambio de vocaciones hacia lo agroindustrial, manufactura y servicios. El trabajo logrado por Gerardo Gutiérrez Candiani, para lanzar las ZEE, está blindado a los cambios de sexenio.

Alerta clembuterol. Uno de los temas calientes con que topa el nuevo titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa: tanto el Laboratorio de la Carne de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, Quinto Elemento Lab, CIDE y Fundación Ford, documentan la impune práctica de engordar ganado con clembuterol para maximizar ganancias a costa de la salud animal y de los consumidores. El anterior secretario, José Calzada, no alcanzó a “jalarle las orejas” a los delegados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que detectaran y sancionaran a los comercializadores de esa sustancia.

Blue Telecom, la opción. Y para lugares adonde no llega la fibra óptica Novavisión (Sky y VeTv) que dirige Alex Penna, lanza Blue Telecom para acceso inalámbrico a Internet de 5 y 10Mbps a un precio que compite seriamente con las ofertas en zonas urbanizadas. Tecnología satelital a los dispositivos en casa.