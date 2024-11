Murió el genio de la producción musical, Quincy Jones, a los 91 años, luego de una larguísima carrera como pianista, trompetista, compositor, arreglista y director de orquesta. También fue directivo en diversas disqueras, propietario de las compañías Qwest / QDE, productor de cine / televisión y editor de revistas. Los productores son los creadores de sonidos que marcan épocas y algunas veces los músicos son sus instrumentos. Jones era uno de los gigantes, realizó más de 3 mil álbumes propios y ajenos, 2 mil 900 sencillos y la música para más de 50 películas / programas de televisión. Tan sólo fue nominado para 80 Grammys, de los que ganó 28. Uno de los que forjaron la industria musical del siglo pasado.

Ray Charles, Count Basie, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Miles Davis y Michael Jackson lo llevaron a las estrellas. Sinatra lo buscó en 1958 para formar y dirigir la orquesta en un concierto de la ONU. Y siguieron trabajando juntos, entre otras cosas, Jones le hizo los arreglos y la producción de Sinatra At The Sands y de It Might As Well Be Swing, donde viene “Fly Me To The Moon”. La canción es conocida como un clásico interestelar porque en 1969, según contó Buzz Aldrin a Jones, cuando aterrizó el Apolo 11 en la Luna, él mismo le dio play a la cinta de la canción. Sinatra fue quien le puso Q a Quincy Jones.

Q HIZO LA MÚSICA DE LA PELÍCULA The Wiz de Sidney Lumet, la adaptación musical de The Wizard of Oz, donde conoció a Michael Jackson. Juntos grabaron los discos más exitosos de Jackson: Off The Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987). Como se sabe, Thriller es el disco más vendido de la historia y posiblemente también sea la obra maestra de Quincy Jones como productor y arreglista. De ese álbum de pop / disco / funk / rock / synth-pop salieron siete sencillos de Top Ten que mueven desde la primera nota y una serie de videoclips musicales, el más espectacular es el de “Thriller”, historias y coreografías que establecieron un nuevo estándar cinematográfico en la producción de videos. Q fue nominado por la Academia ocho veces y ganó, en 1995, el Oscar Humanitario Jean Hersholt por su compromiso con las causas sociales.

Esa era su otra faceta, el activismo y el altruismo. Siendo el primer negro nominado para el Oscar por mejor canción, “The Eyes Of Love”, para la película Banning de Ron Winston, y por mejor banda sonora para In Cold Blood de Richard Brooks, apoyó abiertamente a Martin Luther King Jr., al reverendo Jesse Jackson y creó la fundación QJ Listen Up para construir casas y desarrollar programas educativos de música y arte. Así fue como en 1985, aprovechó la celebridad para crear We Are The World, el proyecto musical para aliviar el hambre en África y Estados Unidos. Reunió al talento del momento, escribió la canción y produjo el disco / video que recabó 60 millones de dólares. Su película favorita fue el dramón racial The Color Purple de Steven Spielberg.Él produjo la cinta e hizo la música, nominada por mejor película, mejor pista sonora y mejor canción. Su secreto, decía, era “dejar un espacio para que Dios caminara por el estudio”.