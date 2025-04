Diversa cultural

EL HUMOR ES UN FILTRO

TAL VEZ LAS PERSONAS que hacen del humor una segunda naturaleza sean más frágiles que las otras; quizás tengan más dificultad en lidiar con las asperezas del mundo. Por eso, inventan un ardid que

les permite presenciar la vida a partir de un refugio, observar sus propias desgracias como si ellas estuvieran ante una representación de sí mismas, mientras permanecen en un plano de realidad diferente, a una distancia prudente de las cosas, que suelen ser demasiado duras para experimentarlas directamente, sin un filtro que se interponga entre ellas y el corazón. […]

El humor puede ser, entonces, una

forma de reaccionar ante el sufrimiento. Una estrategia de mal perdedor que permite que el humorista, en vez de apartarse del mundo, lo modele a su medida, así tenga que doblarlo, torcerlo y darle vueltas para alcanzar el fin que se propone. Esta acción ejerce sobre las cosas una transformación que, aunque extraordinariamente radical, es tan solo aparente y, por lo tanto, inútil. Tiene un valor equivalente al de la reacción de un niño que, tras recibir una palmada, dice con lágrimas en los ojos: “No me dolió”.

Ricardo Araújo Pereira, La enfermedad, el sufrimiento y la muerte entran en un bar. Una especie de manual de escritura humorística, trad. de Jerónimo Pizarro, FCE, 2018.

LOS IMPERIOS DE LA ARCILLA

EN EL EXTREMO FINAL del IV milenio a. C., durante el llamado período de Uruk III, los signos pictográficos se alejan de los dibujos iniciales para adoptar una forma más esquemática. Algunos siglos más tarde, hacia 2600 a. C., las tablillas descubiertas en la ciudad de Shuruppak, no muy lejos de Uruk, muestran un tipo de signo que ya no ha sido trazado como un dibujo, sino que ha sido impreso a base de pequeños trazos rectilíneos con aspecto de cuña. Este cambio en el sistema gráfico es debido al uso del cálamo, un nuevo instrumento de caña cortado en bisel en uno de sus extremos. Nacía así la denominada escritura cuneiforme, a la que los sumerios llamaron santak (“triángulo”). Este sistema de escritura va a estar en uso durante casi tres milenios.

La epopeya conocida como Enmerkar y el señor de Aratta atribuye a este rey semilegendario sumerio, Enmerkar, la genial invención de trazar unos signos sobre arcilla para comunicarse con el señor de Aratta, en Irán, ante el temor de que el mensajero no fuera capaz de reproducir fielmente su mensaje. La arcilla se convertirá, de hecho, en el soporte más común de la escritura cuneiforme mesopotámica hasta el final de sus días. Los valles del Tigris y del Éufrates suministraban el barro necesario tanto para la escritura como para la arquitectura, de ahí que los modernos historiadores se refieran a los imperios mesopotámicos como los “imperios de la arcilla”. La Babilonia del

I milenio a. C. es el mejor ejemplo de ello: una espectacular metrópoli construida sólo con ladrillo y adobe, que ha legado a la posteridad miles de textos de arcilla donde se recoge la enorme herencia científico-cultural de Mesopotamia.

Juan Luis Montero Fenollós, Breve historia de Babilonia, Nowtilus, 2012.

PUERTAS Y VENTANAS

ANTONI TÁPIEZ ha reafirmado que el cuadro no es en absoluto una ventana abierta al mundo y sus colores, sino más bien una puerta abierta al misterio del vacío. Si la ventana funda el poder de la representación del cuadro instituido sobre la relación perspectiva figura-fondo y sobre la centralidad de la perspectiva autoral, la puerta, en su función de bisagra entre el dentro y el fuera, entre lo abierto y lo cerrado, entre la entrada y la salida, la puerta abierta al vacío encarna el ícono de la poética del objeto que anula cualquier carácter representativo de la obra. La obra de arte, según Tàpies, no debe registrar en absoluto el conocimiento del mundo, no puede reducirse a una actividad simplemente representativa, sino que debe saber generar un mundo del que ella custodia el misterio.

Massimo Recalcati, El secreto de Antoni Tàpies. Reflexiones sobre la poética del muro, trad. Juan Carlos Gentile Vitale,

Ned Ediciones, 2020.

LAS LECCIONES DE FONSECA

QUIERO ESCRIBIR UN LIBRO. No pienso en otra cosa. Leí una entrevista de un autor importante, no recuerdo su nombre, en la cual decía que se sentaba frente a la computadora para escribir sin saber qué, y a medida que escribía, las ideas iban apareciendo en su cabeza, los personajes, la historia, todo. Si quieres escribir, aconsejaba, comienza −escribir es comenzar. Es algo sencillo como todas las verdades. Y uno comienza un libro poniéndole un título, sin él, el libro no adquiere el soplo inicial de vida necesario para su desarrollo, un libro es como una persona, necesita tener rápidamente un nombre de pila. Ayer comencé un libro, pero desistí. Permanecí horas frente al papel, mirando el título, y no salió nada más. Rompí aquella hoja y la tiré a la basura. Hoy comienzo otro. Con título diferente, por supuesto, el primero. Escribir es comenzar.

Rubem Fonseca, Pequeñas criaturas, trad. Rodolfo Mata y Regina Crespo, Cal y arena, 2003.

UNA PELÍCULA ENTRE EL PODER Y LA ESTÉTICA

LA NARANJA MECÁNICA estuvo prohibida en Inglaterra hasta 1999, año de la muerte de Stanley Kubrick, quien mantuvo en secreto las razones que le indujeron a autocensurar su película en 1974. Quizá le disgustaba tener que hacer frente una vez más a la acusación de exaltación de la violencia, o es posible que estuviera amenazado. Lo cual no tendría nada de extraño, pues su película se mantuvo mucho tiempo en el centro de una viva controversia. Los críticos lo acusaban, por un lado, de solazarse hurgando en lo “ultrabrutal” y, por otro, de no cuestionarlo; temían que las escenas violentas provocasen fácilmente su imitación. Pero Kubrick no era un moralista. Tampoco era un psicólogo; no explicaba lo que mostraba.

Botas de deporte y gorras negras, camisa y pantalones blancos, protector abdominal: este es el uniforme de Alex (Malcolm McDowell) y de sus drugos, banda juvenil constantemente a la búsqueda del “espectáculo del horror”

No es tanto la brutalidad lo que confiere a La naranja mecánica un aire tan terrible. Es la coreografía con que esta se escenifica. Alex, un enamorado hasta la idolatría de la música de Beethoven, disfruta con sus escenas y las estiliza hasta convertirlas en arte. Esta película es un discurso completo sobre la relación entre el poder, la estética y los medios. No ofrece respuestas, simplemente plantea problemas y cuestiones. Por ejemplo, la hipótesis de que la violencia cinematográfica se prolonga necesariamente en la realidad. La terapia de Alex consiste en ver películas brutales. Y cuanto más tiempo pasa atado ante la pantalla sin que se le permita cerrar los ojos, peor se siente por el efecto de una droga que se le ha inyectado.

El método transforma al Alex autor del crimen, en un Alex espectador.

Nils Meyer, “La naranja mecánica” en Jürgen Müller (ed.), 100 clásicos del cine del siglo XX, varios traductores, Bibliotheca Universalis-Taschen, 2022.

LA SABIDURÍA DE DIÓGENES

LE IRRITABA que se sacrificara a los dioses para pedirles salud, y en el mismo sacrificio se diera una comilona contra la salud. […] Decía, además, que se debe tender la mano a los amigos, pero sin cerrar el puño.

A quienes le decían: “Eres ya viejo, descansa ya”, les contestó: “Si corriera la carrera de fondo, ¿debería descansar al acercarme al final, o más bien apretar más?” […] Al observar una vez a un niño que bebía en las manos, arrojó fuera de su zurrón su copa, diciendo: “Un niño me ha aventajado en sencillez”. Arrojó igualmente el plato, al ver a un niño que, como se le había roto el cuenco, recogía sus lentejas en la corteza cóncava del pan.

Cuando tomaba el sol en el Craneo [Gimnasio de Corinto] se plantó ante él Alejandro y le dijo: “Pídeme lo que quieras”.

Y él contestó: “No me hagas sombra”.

[…] Platón dio su definición de que “el hombre es un animal bípedo implume” y obtuvo aplausos. Él [Diógenes] desplumó un gallo y lo introdujo en la escuela y dijo: “Aquí está el hombre de Platón”. Desde entonces a esa definición se agregó “y de uñas planas”.

Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres, trad. Carlos García Gual, Alianza, 2007.

