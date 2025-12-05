Raúl Gómez Jatin. Cinco poemas

El poeta colombiano Raúl Gómez Jatin nació hace 80 años (1945-1997). Para recordarlo presentamos algunos poemas seleccionados por León Gil, quien afirma: “Podría decirse que los poetas malditos son aquellos que son maldecidos por la vida y el mundo, pero bendecidos por las musas, por la poesía. A la primera especie pertenecen —y han pertenecido— miles, millones de poetas y no poetas; a ambas pocos, muy pocos. Raúl fue uno de esos desdichados elegidos, quizás el mayor poeta maldito de Colombia; si es que ha habido alguno”