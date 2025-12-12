Diversa Cultural

ARTISTAS MENORES

SE ES TONTO si se leen los clásicos porque le dicen a uno que lo haga y no porque a uno le gusten. Se es tonto si se aspira a tener un buen gusto que no se tiene naturalmente. Si hay algún punto donde es idiota simular, ese punto está frente a una obra de arte. También se es tonto si no se tiene una mente abierta, si no se está ansioso de gozar algo que se pueda gozar aunque no se sepa muy bien cómo. Pero no corresponde al artista pedir que uno aprenda, o defienda su obra de arte en particular, o insistir en que uno lea sus libros. Cualquier artista que busca la admiración particular es, en tanto que la busca, menos artista.

El deseo de salir al foro, del aplauso, nada tiene que ver con el arte serio. Al artista serio le puede gustar salir al foro, y puede ser, fuera de su arte, cualquier clase de imbécil, pero no hay conexión entre ambas cosas, al menos no son concéntricas. Muchos que ni pretenden ser artistas desean la baba admirativa de los que tienen menos sesos que ellos.

Ezra Pound, “El artista formal”, El arte de la poesía, versión directa de José Vázquez Amaral, Joaquín Mortiz, 1978.

UN PARAÍSO PAGANO

NADA NOS SALVARÁ. Alcanzaremos mucho progreso, pero seguiremos sufriendo, y el sufrimiento nunca llegará a su fin. Siempre inventaremos nuevas formas de dolor. La idea de que el hombre se salvará procede de la religión, y ni siquiera los líderes religiosos insinúan que nos vayamos a salvar mientras estemos en este planeta. Creen que el alma se salvará en otro mundo, que si nos comportamos bien aquí tenemos esperanzas de que nuestra alma vaya al paraíso. La idea de crear un paraíso en la tierra no es judía, y, desde luego, tampoco cristiana.

Es una idea absolutamente griega o pagana. Como dicen los judíos, con el rabo de un cerdo no se puede hacer un bolso de seda.

No es posible tomar esta vida y transformarla de pronto en un gran jardín de las delicias o un océano de placeres.

Isaac Bashevis Singer entrevistado por Harold Flender (1968), “The Paris Review” Entrevistas (1953-1983), trad. M. Belmonte, J. Calvo, Fernández Gómez y F. López Martín, Acantilado, 2020.

TRES MÚSICOS EN VIENA

[HUGO] WOLF, [Johannes] Brahms y [Anton] Bruckner vivieron largos años en la misma ciudad, Viena, pero se evitaron mutuamente mientras allí estuvieron y, si no ando equivocado, no llegaron a encontrarse una sola vez. Dada la opinión que cada uno tenía de los demás, un encuentro hubiese sido penoso. No se trataba de críticas entre compañeros, sino de juicios negativos y destructores, inspirados por un deseo de soledad. Brahms no reconocía ningún mérito a las sinfonías de Bruckner: las calificaba de inmensas culebras sin forma. A su vez, Bruckner tenía de Brahms una pobrísima opinión. Encontraba aceptable el primer tema del concierto en re menor, pero añadía que nunca había conseguido Brahms encontrar otro tema que, ni de lejos, pudiera comparársele. La verdad es que no querían saber nada uno del otro. Para Wolf, Brahms representaba la última palabra del aburrimiento. Y la crítica de la séptima sinfonía de Bruckner, publicada en la revista Salonblatt, de Viena, ¿la conocen ustedes?

Su opinión sobre la importancia del hombre está allí expresada en términos generales. Acusa a Bruckner de “falta de inteligencia”, no sin cierta razón, porque Bruckner era en realidad un alma sencilla, infantil, sumergida en la majestad de su música, y un perfecto ignorante de las cosas de la cultura europea".

Thomas Mann, Doctor Faustus, Debolsillo, 2025.

CRÓNICAS ÍNTIMAS DE UNA DAMA

UNA DE LAS NOVELAS más antiguas del mundo, La historia de Genji, es un relato detallado de la vida y los amores de un príncipe de la corte imperial en la ciudad japonesa conocida hoy en día como Kioto. Fue escrita en el apogeo del periodo Heian (794-1185). Murasaki Shikibu (h. 978-h. 1030), una dama de compañía, conocía la literatura china, y sus numerosas alusiones a ella son algunos atractivos imperecederos de su trabajo; también suponen uno de sus mayores retos, incluso para aquellos que pueden leer el original en japonés. Shikibu, la autora, pertenecía a la familia Fujiwara, una dinastía noble que destacó en el gobierno japonés entre los siglos IX y XII. Su nombre real se ha perdido u ocultado de manera intencionada; el nombre por el que se la conoce se basa en el del principal personaje femenino de la novela.

Entre los numerosos placeres fortuitos de La historia de Genji se encuentran los ochocientos waka (breves poemas líricos) que se incorporan a la narrativa. Su temática abarca un amplio abanico de temas, pero uno de los más recurrentes es la transitoriedad […]. Quizá lo más sorprendente sea la sensualidad de Shikibu; su relato está lleno de sexo, pero en ningún caso es explícito, y se trata de una de las obras de la literatura mundial más provocativas.

Henry Russell, Breve historia de la novela, trad. María Teresa Rodríguez Fischer, Blume, 2021.

MUNDO TÁNTRICO

LA INDIA SIEMPRE ha concedido un lugar importante a la sexualidad, a la división sexual, en su visión cosmogónica, igual que en su concepción del ser humano y su sitio en el universo. Desde la época védica, toda creación tiende a ser descrita como el efecto de una unión sexual. Resulta asombrosa la concepción sexualizada de la divinidad y la creación (con divinidades hindúes a veces sexualmente muy activas). El vínculo de la sexualidad y la potencia (vīrya, en sánscrito, que designa la potencia, la fuerza y también el esperma) es constante, y la simbología sexual, omnipresente. La referencia sexual se encuentra por todas partes en los panteones, la teología, las construcciones metafísicas, el ascesis y el yoga, o en los ritos tántricos.

Los usos rituales de la sexualidad descritos en los tantras están generalmente presentados como secretos, como si estuviesen reservados a un reducido número de adeptos iniciados y cualificados. Su práctica está sometida a reglas precisas y a menudo complejas que tienen por objeto convertir el acto sexual en un medio de superación de los límites del ser, de fusión en la divinidad, donde lo que importa es la aspiración trascendente y no la búsqueda del disfrute. También está presente, para el practicante masculino, una búsqueda de la potencia o de una vitalidad reforzada extraída de la mujer, pues la fuerza, la shakti, es femenina. La mujer posee la potencia, la energía, que el hombre puede extraer de ella, pero que se arriesga a perder al dejar escapar su semen.

André Padoux, El tantra. La tradición hindú, trad. del francés Miguel Portillo, prol. Raffaele Torella, Kairós, 2011.

EL NABO

ÉRANSE QUE SE ERAN un hombre y una mujer. Y después de estar casados mucho tiempo tuvieron un hijo al que llamaron Sergio. Sergio tenía las orejas largas y un nabo en lugar de cabeza. El niño creció y se hizo grandote, grandote… Y su padre, para ver si lo sacaba delante en la vida, le agarró de las orejas y se puso a tirar. Pero por más que tiró no consiguió nada. En vista de eso, llamó a su mujer. La mujer se puso a tirar del marido, y el marido, del nabo. Pero por más que tiraron no consiguieron sacarlo adelante. Entonces, la madre llamó a una tía que era princesa. La tía se puso a tirar de la madre, la madre del padre y el padre, del nabo. Pero por más que tiraron no consiguieron sacarlo adelante. Entonces, la tía princesa llamó a un compadre suyo, que era general.

El general se puso a tirar de la tía, la tía de la madre, la madre del padre y el padre, del nabo. Pero por más que tiraron no consiguieron sacarlo adelante. El padre no pudo aguantar más: casó a su hija con un comerciante rico, y llamó al comerciante para que acudiera con buenos billetes de cien rublos.

El comerciante se puso a tirar del general, el general de la tía, la tía de la madre, la madre del padre y el padre, del nabo. Y a fuerza de tirar consiguieron sacarle adelante.

Y Sergio alcanzó el grado de consejero civil.

Anton Chejov, La Rusia olvidada, trad. del ruso E. Podgursky y A. Aguilar, EMESA, 1967.

