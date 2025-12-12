El Cultural presenta a sus lectores siete poemas del libro más reciente de la poeta y narradora Kyra Galván,
El engranaje de la violencia, que logró escribir tras años de esconder una herida profunda que lleva
desde niña: la violencia familiar. Estos versos conmovedores son la catarsis que encontró la autora
después de años de silencio, y un testimonio de ese fenómeno destructivo que sigue existiendo entre nosotros. Agradecemos a Fondo Editorial Estado de México su autorización para reproducir parte de esta obra