Esta no es otra crónica sobre la FIL Guadalajara

Intentaré resumir lo bailado en unos cuantos párrafos.

Perdí el vuelo. Pero esta vez fue a propósito. Adelanté mi viaje para no perderme la presentación de la nueva novela de Antonio Ortuño. Me trepé a un ETN. A las cinco de la madrugada me despertó la voz de una chica. El autobús se había despedorrado y nos cambiarían a otro. Estábamos en Aguascalientes. Le hablé a mi compa el Fer, quien me recogió en su nave, y agarramos carretera hacia Guanatos.

La experiencia de arrancar una FIL en Chololo recomiendo no saltársela. Objeto de polémica, muchos la consideran la mejor birria del país. Llámenme blasfemo, si gustan, pero prefiero dos o tres de Aguascalientes. Lo que no niego es que está dentro de mi top 5. Después del consomé, la costilla, el machito y los frijoles, comenzó la función. Dos caballitos de Siete Leguas. En algún lugar del mundo ya eran las dos de la tarde, ¿no? ¿O quieres vivir hasta los setenta?

Una vez saciada la sed de la mala, ora sí a lo que nos truje.

EN EL 94, A LOS 16 AÑOS, mi vida consistía en jugar basquetbol toda la madrugada y holgazanear trepado en trenes de carga. Mientras tanto, Antonio Ortuño tecleaba una novela. Lo que explica en parte que sea mejor escritor que yo. Y ahí estábamos, treinta y pelos de años después celebrando la versión remasterizada de aquel impulso ahora bajo la cáscara de El amigo muerto (Seix Barral,2025). La presentación de Mariana H fue brillante. Y no lo digo porque sea compa, pero hay que reconocer que hizo la chamba como toda una pro. Se desmenuzó la novela y estuvo divertida. Honores todos que merece Ortuño, quien es el verdadero Victor Frankenstein, olvídense del desabrido Oscar Isaac, trajo a la vida a este cadáver que ahora es novedad en librerías.

Una primera jornada como ésa, merecía un cierre a la altura. Los cocteles podían esperar. Armado de un kilo de Tequileño, me lancé a la Iglesia Primitiva, el estudio del mayatón de Cristian Franco en la colonia Americana. Después de un dj set de Sergio Rotman, el saxo de los Fabulosos Cadillacs, Tomás Nochteff, ex miembro de la banda Mueran Humanos, ofreció un recital cortito para los feligreses ahí congregados. Joder, esto es cine, me dije. Qué puta felicidad. Durante la FIL toda la ciudad se convierte en una fiesta.

EL DOMINGO PROMETÍA. Así me lo hizo saber la torta ahogada al primer bocado.

Como la FIL también es lo que ocurre fuera de la Expo, a las cinco de la tarde se llevó a cabo el mejor evento off FIL de este 2025. La presentación de Crónicas Marianas de Mariana H en el bar Vietnam (Uno de mis lugares favoritos no sólo de Guadalajara, del mundo). A la que estuve convidado a apadrinar junto a uno de los tapatíos más ilustres del globo: Trino, el monero. Quien si no se hubiera dedicado a dibujar como estandopero se habría muerto de hambre. Qué manera de caminar sobre las aguas. Nos hizo ahogarnos de risa. Lo digo sin exagerar, ese domingo fue especial. Es una de las presentaciones más memorables que me ha tocado disfrutar, como invitado o como público. Aprovecho aquí para agradecer a Paco Vietnam por la hospitalidad. Y al bartendero el Roñas por la atención tan fina.

A las diez de la noche comenzamos a sentirnos atraídos por el campo gravitacional de ese planeta llamado Pare de sufrir. Prestos, un grupito nos lanzamos al “Pare”, como le apoda la raza cariñosamente. Era temprano, y la pista lucía vacía como el corazón de un hombre al que acaban de negarle la visa. Pero en un par de horas el lugar se aperró. Y en medio del tumulto apareció Amandititita para marcarla. Anda Pachuco King. Noches después volvería a encontrármela en la Copa de Champán cantando las de Timbiriche. Pero me adelanto. Ahí en el Pare decidimos teletransportarnos al bar Américas. Donde bailamos hasta las cuatro de la madrugada. Y apenas era nuestra segunda noche. Y lo mejor de todo era que el ataque de alergia que me había comenzado ese domingo en la mañana había conseguido taponearlo antes de la presentación de la H gracias al material de María Antonieta de las Nieves.

Mi canción de cuna fueron unos tragos de Tequileño. Que estaba por terminarse.

EXISTEN MUCHAS FIL. Pero yo tengo identificadas, bien bien, tres. La que se desarrolla en la expo. La off. Y la de los lugareños. Como Jis, el otro monero, quien la odia. Y así como él, muchos locales odian el tráfico, los visitantes. Y se la pasan despotricando. Pero bueno, es todo parte de esa inmensa fiesta de los libros. En el que la única manera de aguantar tanta junta, tanta chamba, tanta prensa, tanto todo, es rendirse a la fiesta.

Y como sin Farallón la FIL no es posible, el lunes me fui a comer con mi paisano torreonense Alex Rodríguez un zarandeado de kilo y me hablas. Ahí en el restaurante me volví a topar a Ortuño (y lo vería un par de veces más, en el coctel de Dharma y desayunaríamos juntos una mañana). Y en su mesa estaba Percio. A quien no veía hacía siglos. Esa es otra cosa chingona de la FIL.

Que ves a amigos con los que no coincidías hacía siglos. Y a algunos a los que sólo verás en Guadalajara esos días. Y quizá ves a otros en otras ciudades. Pero verlos a todos reunidos en un solo hervidero, aunque a los tapatíos les cague, no tiene precio. Para todo lo demás está Plata Card. Saludos a la Micha.

Qué semana, capitán. Pero si apenas era lunes.

Y lo que la agenda marcaba era la presentación de Por mi gran culpa de Ligia Urroz. Y como no siempre soy un rebelde, a veces le hago caso a la agenda. La noche llegó y con ella el coctel de Oceánica, mi editorial. Seré honesto. Acudo no por el tradicional pollo que dan de cena. Menú que año con año se repite. Sino porque, hay que decirlo, el flan de queso del Santo Coyote no tiene madre.

Cuando el coctel se acabó había llegado la hora cuchi cuchi. Sí, en lunes. Era imponderable. El canto de la sirena de la Copa de Champán era ineludible.

Nos subimos a un uber y durante el viaje Nicolás Cuéllar, de Dharma, dijo que cuando llegáramos estaría sonando “La gata bajo la lluvia”. No creí que fuera capaz de atinarle. Pero ocurrió. No vi a Carlos Puig.

Ni ese día ni los otros dos que pasé por allí. Acabamos a las cuatro de la mañana y me fui a dormir. Luego sucederían otras cosas, pero no tan memorables como las que aquí les cuento.

Esa noche soñé con libros. Soñé con fiestas.

Y soñé con regresar el año siguiente. Si estás leyendo esta crónica y nunca has ido a la FIL, ojalá te anime a visitarla el próximo año. Si por el contrario ya la conoces y eres asiduo, guíñame un ojo si me encuentras por ahí.