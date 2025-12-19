Patricio S. Alejandro (Monterrey, 1995) es poeta, narrador e investigador. Autor de Plegarias de un saguaro a medianoche (UANL, 2024) y Artefactos para trazar un sueño (Valparaíso Ediciones, 2024). Recientemente obtuvo el Premio de Poesía Carmen Alardín 2025 con No olvides voltear a ambos lados (Conarte). El Cultural ofrece a sus lectores cinco poemas de ese libro. En palabras del poeta José Eugenio Sánchez, esta nueva voz, “con un cinismo puro y crítico consolida un discurso estético propio y original”.