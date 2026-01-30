Un estado de mente rosa

DESDE QUE REDESCUBRÍ la serie de La Pantera Rosa hace dos años me volví muy pink punk panther fan. A mi mamá y a mí nos acompañó durante el viaje de muerte en el hospital, donde experimentamos el entretenimiento profundo, su efecto en la mente y en las emociones. Mi mamá estaba semiconsciente por la sedación, conectada a la bomba de infusión con sus catéteres en las venas de las manos, y yo era su diyei de música y video. Una tarde se me ocurrió poner La Pantera Rosa en la pantalla del cuarto y de pronto empezó el capítulo “Pink Pill”, cuando cae por accidente en el hospital. Todo lo que le sucede le sucedió a mi mamá como a cualquier paciente: la dieta líquida, el show

de la cama eléctrica, la operación y la herida en el ombligo, la enfermera distraída, los enfermeros inyectándola en montón, el doctor que cambia la dieta… noté que mi mamá sonreía. Como tú, le dije. Respiré hondo, para ser un dibujo animado transpiraba demasiada tranquilidad.

Entonces me di color de que La Pantera Rosa es un estado mental inducido por la música, la personalidad rosa y sus fábulas. Me acompaña en el insomnio y suelo ponerla en la pantalla del departamento como sonido ambiental, el simple hecho de escuchar la música, los efectos y las onomatopeyas, me pone de buen humor mientras ordeno el departamento o escribo esta columna. En algunos casos, sólo con escuchar se puede saber qué capítulo es sin que La Pantera hable, pero su mensaje al final es claro: la vida es rosa, pese a las adversidades y los problemas inesperados.

ESE SAXOFÓN SEDUCTOR E HIPNÓTICO de Plas John Johnson es antidepresivo, te pone en modo sereno. La música es de Henry Mancini, compuso el tema en 1963 para la película de Blake Edwards, The Pink Panther, comedia sobre el robo de un diamante rosa. Su fusión de jazz y música ambiental cinematográfica tuvo tal éxito que en 1964 se lanzó como sencillo para radio y ese mismo año se adaptó a los primeros capítulos de la serie animada: “Pink Phink” (que ganó un Oscar) y “Pink Pajamas”. El compositor Doug Goodwin hizo la entrada y la salida de los capítulos, mientras que William Lara y Walter Green confeccionaron la música incidental.

La Pantera Rosa, el personaje animado, la crearon Friz Freleng y David H. DePatie para los créditos de la película de Edwards. De ahí brincó a la serie producida también por Edwards, dirigida por Freleng / DePatie y escrita en las primeras temporadas por el genial John W. Dunn. Siempre en conflicto con Little Nose Man o cualquier otro ser, animal o cosa, La Pantera Rosa filtra la condición humana porque en su ADN tiene algo de todos nosotros, son fábulas universales en las que nos encontramos una y otra vez. La Pantera y su filosofía rosa es única, como cada uno de nosotros. El ingenio de sus historias está en la sencillez, son producto de la observación aguda, se desarrollan y concluyen en seis minutos con una técnica redonda y una creatividad alucinante. Por eso en los tiempos difíciles imagino que estoy en medio de un capítulo y procedo a poner la mente en modo rosa.