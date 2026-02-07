El Cultural No. 537

Presentamos un adelanto de las memorias hasta ahora inéditas del escritor, historiador y crítico de cine Emilio García Riera (1931 – 2002): Setenta años de ser yo —cuaderno publicado por Cal y Arena— estará próximamente disponible en librerías. “Prefiero no hablar de la relación del cine nacional con la identidad cultural mexicana. Aun aceptando que ese cine fue muy influido por el teatro español y mucho, muchísimo más por Hollywood, admito que cabe discutir eso de la identidad, porque hay identidades impuras, supongo. Lo malo es que no me interesa el tema”, apunta García Riera. / Poemas de Gitanjali, de Rabindranath Tagore; y La era del sueño en el fin del mundo, de Pablo Lamoyi, complementan el dosier de este número. Y más...