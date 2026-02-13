Octavio Ignacio Pérez (Jalisco, 1985) es cofundador del Festival de Poesía y Narrativa 17 Garzas.
Ha impartido cursos sobre literatura y educación. Poemas suyos aparecen en las antologías Ciudad Poema (Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco / Versografía) y BCS & SLP. Poesía de los desiertos (Espiral Editorial). Es autor de El jardín de las bromelias, 300 hilos, Rose Gold, Error y fragilidad. Ofrecemos poemas de su más reciente libro Lecciones de canto y sumersión publicado por Mano Santa Editores