Diversa Cultural

ESCULPIR EN EL TIEMPO

EL ARTE SURGE y se desarrolla allí donde hay ese ansia eterna, incansable, de lo espiritual, de un ideal que hace que las personas se congreguen en torno al arte. […] en el arte no se confirma la individualidad, sino que ésta sirve a otra idea, a una idea más general y más elevada. […] La autorrealización sin la mutua comprensión carece de sentido. La autorrealización en nombre de una unión espiritual con los demás es algo atormentador, que no aporta a uno ningún provecho y que en definitiva exige grandes sacrificios del mismo. […] Estoy a favor de un arte que dé al hombre esperanza y fe. Cuanto más desesperanzado es el mundo del que el artista extrae su material, más claramente hará que se sienta el ideal contrario: si no es así, no vale la pena vivir. El arte simboliza el sentido de nuestra existencia.

En todas mis películas me he esforzado por establecer lazos que unan a las personas. Lazos de unión que, por ejemplo, a mí mismo me unen a la humanidad y que a todos nosotros nos ligan con lo que nos rodea. Tengo que sentir imperiosamente mi continuidad espiritual y el hecho de que no me encuentro por azar en este mundo.

Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, trad. del alemán por Enrique Banús Irusta, Ediciones Rialp, 2002.

THERIANS

HACE MÁS DE UN SIGLO, algunos estudiosos del folclore y la mitología empezaron a utilizar la palabra “teriantropía” para hablar del tema recurrente en las historias populares de personas que se convierten en animales. Etimológicamente proviene del griego theríon, utilizado para “animal”, “bestia” o “mamífero”, y anthrōpos [ἄνθρωπος], que significa “ser humano”. Aparece, por ejemplo, en los libros de Francis Brinkley, un investigador británico que vivió en Japón durante la Era Meiji (de 1868 a 1912) que escribió diferentes libros sobre historia y folclore japonés. Algunos, como A history of the Japanese people from the earliest times to the end of the Meiji era (publicado en 1915) ya son de dominio público y están digitalizados. En él, habla de teriantropía para referirse a las deidades que “se encarnaban en todo tipo de cosas, especialmente en animales, reptiles o insectos”.

CANTO DE LA MARIPOSA

SOY LA AMANTE quemada eternamente por el amor a mi bien amada, la llama.

Consumirme de ardoroso deseo: tal es la ley que rige mi corta vida.

El maltrato de mi amiga, lejos de amortiguar mi amor, lo aumenta y me precipito hacia ella, llevada por el deseo de ver consumada nuestra unión.

Ella me rechaza con crueldad, desgarrando el tisú de gasa de mis alas.

¡No; nunca hubo amante que sufriera lo que yo sufro!

Pero la candela dice: “¡Amante consecuente; no te apresures a condenarme, pues sufro los mismos tormentos que tú! Que un enamorado se consuma nada tiene de sorprendente; pero que una amada corra la misma suerte, eso sí es ya chocante. El fuego me ama como yo te amo; y sus inflamados suspiros me queman y me deshacen. Quiere acercarse a mí y me devora; quiere unirse a mí por el amor y sólo puede lograrlo destruyéndome. Es el fuego el que hace aparecer, y separada de él, se interpone un abismo entre los dos. Esparcir mi luz, quemarme y verter lágrimas, ésa es mi suerte. Me consumo para alumbrar a los demás”.

Así habló la candela; pero el fuego, dirigiéndose a nosotras dos, dijo: “¡Oh vosotras que os atormentáis con mi llama! ¿Por qué os quejáis, si gozáis del dulce instante de vuestra unión? ¡Dichosos aquellos que, consumidos en mi llama inmortal, mueren, obedeciendo las leyes del amor!”.

Las mil y una noches.

Sara Boix Llaveria, Animalia. Pensamientos sobre el mensaje espiritual de los animales, José J. de Olañeta, 2019.

BOSQUES SAGRADOS

LOS ÁRBOLES SAGRADOS denominados shinkobu revisten una gran importancia para el sintoísmo. En sus inicios, los ritos de esta religión se practicaban en plena naturaleza, a la sombra del follaje de árboles catedrales. Posteriormente, debido a influencias como el budismo y el hinduismo, la religión se transformó y los japoneses comenzaron a construir santuarios. No obstante, el mundo vegetal posee una importancia notable en su vida espiritual. Los santuarios suelen estar rodeados de un pequeño bosque (chinju no mori), que cumple una función concreta. Está formado con las plantas y los árboles que crecían originariamente en el terreno donde se construyó el santuario. Esta vegetación que se conserva en estado silvestre constituye un auténtico bosque primario en miniatura. En ese espacio sagrado, sin desnaturalizar por la intervención humana, residen algunos kamis. Se trata de divinidades que no poseen nombre, al contrario de las que se veneran en el interior del santuario. No se las conoce a través de los libros, sino adentrándose en su morada para conectar con su presencia.

Nicolas Chauvat, Daishizen. El arte japonés de conectar con la naturaleza, trad. Amelia Ros García, Urano, 2022.

ARTÍCULO PERIODÍSTICO

TANTO PARA EL ARTÍCULO editorial como para el artículo de fondo, y en general para todos aquellos géneros que admiten comentario, son válidas las siguientes consideraciones: El artículo da siempre una dimensión de profundidad: la interpretación. Comentar es interpretar. Pero el artículo, además de interpretar un suceso, un problema, un asunto de interés colectivo, suele prever lo que probablemente sucederá. El artículo que incluye esta cualidad es el artículo más completo: el que valora e interpreta lo sucedido, prevé lo que puede pasar y dicta lo que debe hacerse para evitar que ocurra algo que puede perjudicar a la colectividad. En la estructura de todo artículo se sugiere este orden lógico: Planteamiento del tema; desmontaje de las piezas clave del tema; juicio crítico del asunto abordado; perspectiva; solución. […] El remate debe tener un efecto particular de sorpresa, de tal magnitud que quede grabado en la mente de los eventuales lectores.

Carlos Marín, Manual de periodismo, Grijalbo, 2019.

V.S. NAIPAUL EN OXFORD

Queridísima mamá:

[…] NO ME VEO adaptándome a la vida de Trinidad. Creo que me moriría si tuviera que pasar el resto de mi vida en Trinidad. Es un sitio pequeño, todos los valores están al revés, y la gente es mezquina. Además, no tengo gran cosa que hacer allí. Lo ideal sería que encontrase trabajo en la India o en otro país, y entonces poder ir a casa de vacaciones, algo que necesito urgentemente. […] No vayas a pensar que disfruto viviendo en este país. Este país está que arde con conflictos raciales, y te puedo asegurar que no quiero quedarme aquí. Siento tanta aversión a vivir mucho tiempo en este país como miedo a vivir en Trinidad. Espero que comprendas mi situación, y también que dejes de pensar que no volverás a verme. […] Ahora que se aproxima el día en que me marcharé de Oxford, estoy desembarazándome de todos mis amigos y conocidos ingleses. Pasaré el resto de mi vida intentando olvidar que vine a Oxford. Pero quizá no tarde tanto. Oxford quizá sea la mejor universidad del mundo, desde muchos puntos de vista. Al mismo tiempo, es un lugar peligroso, que te aísla del mundo. Te olvidas de que la gente de fuera puede ser incluso más estúpida que la de Oxford, e increíblemente más vulgar. Te olvidas de muchas cosas importantes y te encuentras de golpe con sorpresas desagradables.

V.S. Naipaul, Cartas entre un padre y un hijo. Los años de Oxford, trad. Flora Casas, Debate, 2006.