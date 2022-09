El peluche del Dr. Simi.

En la historia del espectáculo existe la costumbre inglesa/americana de arrojar alimentos podridos y objetos a los artistas que decepcionan. El New York Times reportaba que el actor John Ritchie fue tomateado en Hempstead, Long Island, en 1883. En la música popular, particularmente en el rock y el pop, a los músicos les han tirado innumerables proyectiles de admiración o desprecio: flores, prendas, ropa interior, drogas, botellas, latas, herramientas, escupitajos, jeringas, monedas, juguetes sexuales, cartas, agua, cerveza, orines, zapatos, iPhones, dulces —como la lollipop que se estrelló en el ojo azul de Bowie— y animales —como el murciélago que le aventaron a Ozzy en 1982 y al que le arrancó la cabeza de una mordida.

A esa lista habrá que agregar una innovación del público mexicano que nos convierte en cuna de tendencia: arrojar a los músicos peluches del Dr. Simi como muestra de cariño. ¿Qué tienen que ver el personaje y la música? Nada, salvo los bailes de las botargas en las farmacias. El tren empezó en el Corona Capital del 2021, cuando un asistente llamado Juansiedad en Twitter aventó el primer peluche del Dr. Simi a la cantante Aurora Asknes, quien lo recibió con entusiasmo. Al publicarlo en la red social fue un éxito viral instantáneo. Después de Aurora, se han lanzado peluches del Dr. Simi a Coldplay, The Strokes, Maroon5, The Killers, The Cure, Gorillaz, My Chemical Romance, Mac DeMarco, Chvrches, The Hives, Slipknot y Rosalía, quien recibió más de una docena. Todos lo aceptan con suavidad y humor. La acción la exportó otro mexicano cuando viajó a Toronto, Canadá, y arrojó el polémico peluche que le pegó en la cara a Lady Gaga mientras cantaba.

Cualquiera pensaría que hay mano de marca detrás de estas acciones, pero fue algo fortuito y espontáneo: “Jajaja El peluche llegó a mí y no sabía qué hacer y lo lancé lolol”, escribió Juansiedad. Los muñecos los fabrica la empresa poblana de uniformes, batas y filipinas CINIA, forman parte de un programa de integración social y laboral para dar trabajo a personas con algún tipo de discapacidad. Pero no todo es pachoncito, ya salió la campaña antipeluche encabezada por los metaleros furibundos. Ante la venida del grupo Rammstein, un club de fans advierte: “NO SEAS #DUHASTER, NO LO AVIENTES. ¡NO LO HAGAS!”. Pero el Dr. Simi ya confirmó su asistencia en Twitter. Baila de alegría, agradecido por una campaña inesperada, con trasfondo social y gratuita. Ya capitalizó el tren y lanzó “La nueva tradición: ¿A qué artista te gustaría lanzarle un Dr. Simi?”. Vienen peluches para todos.