Los tenis de la música

Murió Paul Van Doren, el creador de los tenis y la marca Vans. En el pop y el rock hemos visto desfilar todo tipo de calzado, un baile donde el tenis sigue siendo el rey. Quizá los Converse Chuck Taylor sean los más populares porque estuvieron ahí desde el día uno, comodidad y actitud a precio rocker. Hasta 1986, cuando el trío Run DMC hizo la canción de sus Adidas y los convirtió en los tenis oficiales del hip hop. Fueron el primer patrocinio musical de una marca deportiva. Adidas también zapateó entre los diyeis y los ravers de la electrónica para bailar. Vans, en cambio, nació con el surf y creció con el rock y el punk.

Van Doren trabajó durante los sesenta en la fábrica de tenis Randy’s Rubber, pero tuvo diferencias con la dirección y lo dejaron ir. Craso error: era el hijo de un inventor y una costurera que vivía en la zona surfera de California. Así que inventó unos tenis de tela para surfers, personalizados con los diseños de sus camisas hawaianas. No tardó en abrir una fábrica familiar en Los Ángeles durante los setenta con la huella de la marca: el waffle, la suela de goma con el patrón de hexágonos y rombos que se adhiere a la patineta y al asfalto, algo que los skaters necesitaban por antiderrapantes. El waffle también encajó a la perfección en los dientes de los pedales de las bicicletas BMX y se agarraba a las llantas para hacer flatland. Así surgieron los equipos deportivos Vans de surf, skate y BMX.

Paul Van Doren inventó unos tenis para surfers, con diseños

de sus camisas hawaianas

¿Y qué música escuchaban los practicantes de estos deportes? Surf, punk, metal, stoner y hardcore. La marca emergió entre los grupos musicales integrados en esas tribus deportivas que llegaron con los Vans puestos, como Black Flag, Minor Threat, Agent Orange, Circle Jerks y Fu Manchu. Si en Inglaterra el calzado punk eran las botas obreras Dr. Martens, en Estados Unidos los Vans tuvieron la garra y el aguante de calzarlo.

La marca se volvió tan musical que en 1995 empezó a patrocinar el Vans Warped Tour ideado por Kevin Lyman, un festival de punk y rock alternativo que cada verano salía de gira, hasta que en 2018 Lyman se retiró. Desde los setenta, los Vans mantienen el cool entre los chavos en proceso de rebelión —lo que no sucede con otras marcas de viejitos— y diversos grupos de rock y hip hop le han dedicado canciones a sus inseparables pares: The Suicide Machines, The Pack, Travis Mills y Arrested Youth, entre otros. Los Vans son los tenis de la acción urbana, deportiva y musical. Los tenis rojos que bailan solos. Por algo son los tenis de mi vida, aunque hoy sólo pueda usarlos en la bicicleta. Con la edad uno cambia el cool por la comodidad. La espalda me mata si los uso para caminar Off The Wall.