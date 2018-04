El debate será emocional, no intelectual

Las elecciones las definen las emociones colectivas. Enojo de una mayoría contra un régimen oligarca e insensible o por miedo al cambio, a una regresión económica populista. La emoción no atiende razones ni se inmuta con datos o cifras que poco entiende y menos le interesan.

El debate de este domingo entre AMLO, Anaya, Meade, Zavala y El Bronco no será duelo de conocimiento, talento o visión de futuro, programas viables y propuestas sensatas. Será, y en ello empeñan talentos y experiencias, una pelea a cuchillo limpio por ganar o refrendar esa emoción que cada cual produce entre la gente.

AMLO se sabe el rival por vencer, puntero a tumbar. De populista, evasor de impuestos y protector de pillos no lo bajarán, exhibirán sus promesas baladíes, inviables, fatuas, como bajar salarios y no vivir en Los Pinos, pantomima pura. Que el aeropuerto es lo que a Trump el muro, un posicionamiento emotivo. Lo sabe.

AMLO va a contenerse, a capitalizar enojo y resentimiento, a avivar esperanza e ilusión. Como lo hicieron Fox y Peña. Una regeneración nacional de emociones sexenales que salen del hombre sencillo y bueno, del que se inspira en Juárez, Madero y Cárdenas, del que promete el desarrollo estabilizador de Ruiz Cortines y Díaz Ordaz, el nacionalismo de Echeverría y la abundancia petrolera de López Portillo. López Obrador no va para ganar el debate, va para oficiar frente a su feligresía, la más numerosa hasta ahora.

Ricardo Anaya va a rescatarse, a saber si aparte de los spots y sometimientos políticos es capaz de emocionar a contingentes mayores, a canalizar el enojo contra el PRI a favor suyo y no de AMLO, a comprobar si su cuestionada honestidad es digna de fe pública.

Anaya debe ir más allá de su dicotomía publicitaria, ¿pasado o futuro? Convencer, ilusionar, ser más que un joven de buen choro y mundo. Hacer conciencia de que los actuales dueños del mal humor social también viajaron y estudiaron incluso más que él. Lo de chavo banda no lo cree ni él.

José Antonio Meade va a matar o a morir este domingo. Ya dijo que no es priista, aplicado y honrado sí, cualidades valiosas, pero insuficientes y frías. La emoción social que necesita con urgencia sólo podrá detonarla si fija posicionamientos graves y claros. Formas necesarias si como candidato aspira a ir por AMLO. Lo de estadista hoy sobra.

José Antonio Meade no puede irse sin hablar de corrupción, sin pedir perdón por no haber hecho más cuando pudo, prometer que lo hará explicando cómo y cuándo. Ser empático con un pueblo que cuenta ya 20 años de estabilidad, pero sin crecimiento, con los fundamentales económicos sanos, pero los humores enfermos. No tiene que decir lo bueno, tiene que reconocer lo que falta.

Sólo después de mostrar corazón, no sólo cabeza, Meade podrá capitalizar su prestigio, dotes técnicas y humanas. Para ello necesita un mea culpa que sacuda la pestilencia que emana del logotipo que lo impulsa.

Si Meade sorprende, estará en la pelea, si Meade no se convierte ya en el protagonista de su campaña y debate, Ochoa, Nuño o Lozano no lo harán, el gobierno tampoco y sus aliados invisibles, menos. Maquinaria tricolor ausente en tanto no haya chispa, fuego que queme marras dentro y fuera del aparato electoral priista, omiso hasta hoy.

Margarita Zavala puede posicionarse como candidata revelación, abrazar más la causa de los pobres, hombres y mujeres con empatía y coraje, mostrar que puede ser Jefa de Estado, no sólo de casa o aula.

Jaime Rodríguez resta, es el referente de lo que no quiere una sociedad afecta a la guasa, pero desconfiada del tramposo que se pretende simpático, jinetes sin cabeza ya tuvimos, pero ahí estará bronco, para distraer y dispersar.

Femeleche. El Foro Nacional de Lechería organizado por la Femeleche, presidida por Vicente Gómez Cobo, se convertirá en escaparate político para discutir ideas y visiones para el sector lechero y para todo el campo. El 24 de abril estarán con los lecheros, Anaya, Meade y López Obrador. Esperan confirmen los independientes, Zavala y Rodríguez.