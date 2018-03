El derecho a ser votado

El Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara que cualquier ciudadano tiene el derecho de: “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular…”, pero inmediatamente añade que ese derecho depende de tener “las calidades que establezca la ley”.

El mismo Artículo 35 aclara lo siguiente: “El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. En pocas palabras, todos tenemos el derecho de ser votados, pero para ejercer ese derecho tenemos que pedir permiso a la autoridad electoral. O sea que derecho, derecho, lo que se llama derecho, no lo es tanto.

Ante la crisis de los partidos políticos en México hubiera sido saludable para nuestra democracia tener no uno, ni tres, ni cinco, sino más candidatos independientes a la Presidencia de la República. Sin embargo, nuestra ley electoral pide a los que quieran ejercer su derecho a ser votados en una elección, que antes sean votados por medio de un complicado sistema de firmas electrónicas. Con todo respeto a los legisladores, el método me parece absurdo. Los precandidatos le piden a la población que voten por ellos en el teléfono celular para que luego puedan volver a votar por ellos en la boleta.

Yo no soy jurista, ni legislador, ni político. Soy un mexicano del montón. Sin embargo, me atrevo a expresar la siguiente opinión: el Artículo 35 de la Constitución debería ser reformado para que cualquier ciudadano mexicano pueda postularse a un puesto de elección popular. Las restricciones que la legislación vigente impone a los ciudadanos que quieren ejercer el derecho fundamental de la democracia de presentarse en una elección, son contrarias al espíritu que debería inspirar a nuestra democracia.

No olvidemos que durante mucho tiempo se impuso todo tipo de restricciones al otro derecho fundamental de la democracia: el de votar. Hasta hace relativamente poco tiempo, sólo los varones podían votar. Parece mentira, pero era así. También se pusieron otros candados: se exigía que los ciudadanos fueran propietarios, no tuvieran deudas con el fisco o no hubieran estado en prisión. En México, todavía se exige que los votantes sean mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir –sin que se aclare en qué consiste eso del “modo honesto”–.

Mi propuesta es que reduzcamos al mínimo posible las restricciones para ejercer el derecho fundamental de ser votado, que ahora está secuestrado por la burocracia política. ¿Por qué no igualar los requisitos para ser votado con los que se piden para votar? ¿Por qué no simplificar el procedimiento para registrarse como candidato ante la autoridad electoral, con sólo presentar la credencial de elector?