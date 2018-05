El espíritu provinciano

Un estudioso del populismo, Rob Riemen, está convencido de que el fascismo ha vuelto con otro nombre: populismo, y que es sólo una forma de cultivar la negación de que el fantasma del fascismo amenaza nuevamente.

Para describir al fascismo como sosias del populismo, el fundador del Nexus Institute retoma en Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo (Taurus, 2017), una definición de Fellini, quien fue miembro de las juventudes fascistas de Mussolini.

Explica el director de La Dolce Vita y Amarcord:

“El fascismo siempre surge de un espíritu provinciano, de una falta de conocimiento de los problemas reales y el rechazo de la gente (por pereza, prejuicio, avaricia o arrogancia) a dar un significado más profundo a sus vidas. Peor aún, se jactan de su arrogancia y buscan el éxito para ellos mismos o su grupo, mediante la presunción, afirmaciones sin sustento y una falta de exhibición de buenas características, en lugar de apelar a la habilidad verdadera, la experiencia o la reflexión cultural. El fascismo no puede ser combatido si no reconocemos que no es más que el lado estúpido, patético y frustrado de nosotros mismos, y del cual debemos estar avergonzados. Para contener esa parte de nosotros necesitamos más que activismo en favor de un partido fascista, pues un fascismo latente está oculto en todos nosotros”.

Riemen insiste en que no es coincidencia que el surgimiento del populismo esté acompañado de las promesas de hacer a un país “grande otra vez”, del regreso a un pasado inalcanzable, y en naciones donde el sistema educativo es bajo, e impartido por maestros que no son maestros.

Por eso el populismo no cala en las personas instruidas, porque éstas disponen de más conceptos. Sólo leer aporta luz a la capacidad de pensar las situaciones confusas y juzgar las intenciones retorcidas de quienes pretenden gobernarnos.

Hacia la mitad del siglo pasado, las novelas contra el totalitarismo (Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o 1984, de George Orwell) ya nos advertían de la prevalencia de las pantallas (entonces eran teles; hoy son smartphones, tablets) y el empobrecimiento del lenguaje que provocan.

Aunque libros más simples hablan de lo mismo, de la lucha y la resistencia contra la tiranía, como Harry Potter y las reliquias de la muerte, de J.K. Rowling. Ah, pero a Harry Potter la mayoría prefiere verlo, en lugar de leerlo y… ni así, pues sólo ven varas mágicas y monstruos.

Una sociedad poco educada encuentra problemas serios para entender el populismo como el futuro desastre de sus vidas y haciendas, porque para entender algo debes llamarlo por su justo nombre. Venezuela, por ejemplo, tardó una década en comprenderlo.

Aunque para entonces, los venezolanos ya no tenían ni jeringas.