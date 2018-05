El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, expuso que no ve que exista una presión de alguien para que los candidatos declinen y que este tipo de señalamientos hacen daño a la contienda presidencial.

“Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se opina, sobre todo cuando se tiene el poder de influir en la opinión de la gente”, advirtió.

Aseguró que ve muy concentrados y atentos a sus campañas a los cinco presidenciables: “Nosotros no vemos presiones en ese sentido, no veo a los candidatos tampoco ocupados en ver si habrá cambios o no; han dicho algunas cosas sobre ese tema, pero me parece que cada quién está haciendo su campaña.

“Veo a López Obrador enfocado en su campaña, a Meade enfocado en su campaña, a Margarita Zavala, a Anaya; todos están ocupados en su trabajo de campaña y están en la búsqueda del voto ciudadano, buscando los apoyos de los diversos grupos de la sociedad mexicana”, explicó.

“Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se opina, sobre todo cuando se tiene el poder de influir en la opinión de la gente”

Marco Antonio Baños

Consejero del INE

Aseguró que se debe dejar que la contienda siga su curso, “una regla es que cuando se registran los candidatos, son ellos los que pueden participar en las campañas y ahora estamos con eso”.

“Nosotros hemos manifestado en diversos espacios que en este momento una declinación a favor de otro candidato ya no se puede traducir en una alianza de carácter político.

“Hemos dicho que si alguno de los aspirantes decide no seguir en la contienda electoral, podría sumarse su apoyo a otro candidato; pero no hay manera de hacer alianzas políticas”, explicó.

Baños indicó que “vamos a dejar que la campaña electoral avance; hay libertad de expresión y creo que es una parte fundamental, además de que enriquece a los procesos”.

El consejero electoral afirmó: “Todos participan en la medida de sus necesidades electorales; creo que las diversas expresiones que los grupos tienen son válidas, algunas las hacen en público, otros lo hacen en privado”.

Indicó que los ciudadanos deben expresarse en las urnas: “los ciudadanos tomarán las mejores decisiones el primero de julio”.

La consejera Pamela San Martín apuntó que las candidaturas han sido definidas y los partidos políticos antes de 30 días de la contienda presidencial pueden sustituir a sus candidatos, “posterior a esa renuncia, ya no puede haber sustitución”, aseguró.