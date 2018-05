En el XVI Foro Nacional de Turismo, cuatro de los cinco candidatos presidenciales coincidieron en la necesidad de continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por su importancia para la generación de empleo y el crecimiento económico, y sólo Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá una mesa técnica para discutir su viabilidad.

En el encuentro, los empresarios del ramo se mostraron interesados en conocer la visión de quien ocupe el cargo de presidente sobre la construcción de la terminal aérea.

El primero en participar fue el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, quien aseguró que dos días después de la elección propondrá al Presidente Enrique Peña, una mesa técnica para discutir la viabilidad del NAIM.

“No es cerrarnos de ninguna manera, es buscar lo que más le conviene a México. Cuando salió a decir Carlos Slim que era un gran negocio, dije: ‘por qué no lo hace con su dinero y por qué no se concesiona’; yo no tendría ningún problema’”, puntualizó.

José Antonio Meade, de Todos por México, defendió el proyecto, el cual, dijo, es profundamente mexicano por su trazo arquitectónico e ingenieril y representa un reto por la construcción en su suelo que ha sido resuelto por el talento mexicano.

“Entonces no sólo hay el talento de los ingenieros mexicanos para resolver el enorme reto, sino qué hay en la disponibilidad del único instrumento que podría haber resuelto el suelo que era el del tezontle volcánico”, sostuvo.

También afirmó que la seguridad en el sector es de suma importancia para atraer mayor turismo internacional a los destinos de nuestro país.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, calificó como “un disparate” la propuesta de López Obrador de ampliar el aeropuerto a Santa Lucía, ya que los usuarios que hagan escala tendrían que trasladarse 40 kilómetros entre una terminal y otra.

“Esta idea de que en lugar de construir el nuevo aeropuerto vamos a utilizar el de Santa Lucía, con el disparate adicional de que si alguien viene de Nueva York y pensaba ir a Puerto Vallarta, entonces va a volar a un aeropuerto y después se va a tener que transportar como 40 kilómetros para llegar al otro aeropuerto y de ahí tomar el otro vuelo, no debería estar a discusión”.

La independiente Margarita Zavala se pronunció no sólo por un nuevo aeropuerto sino por ampliar la red aeroportuaria.

Jaime Rodríguez expresó que el nuevo aeropuerto es necesario para incrementar el número de visitantes a los diferentes destinos del país, lo que se traducirá en ganancias económicas para el sector empresarial y en generación de empleos.