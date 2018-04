El policía arriesga su vida a diario para cumplir su deber: Hiram Almeida

A unos meses de que entregue el cargo, Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), platica con nosotros para informar la situación de la capital, y destaca la importancia de elevar las sanciones por portación de arma de fuego.

BB: Hace unos días al comparecer en la ALDF diste datos muy interesantes, concretamente en el tema de los extranjeros que delinquen en la ciudad.

HAE: Efectivamente, dimos datos duros de cuando inició la administración y cómo se está entregando; hubo una reducción de 44.6 por ciento, algunos de los delitos importantes que han disminuido son: violación, robo a transportistas, a cuentahabiente (12.5 por ciento), y a casa-habitación con violencia (10.5). Aquí quiero enfatizar que en estos 2 últimos delitos, hay especialización de algunos grupos delictivos internacionales. El año pasado detuvimos a 176 extranjeros, de los cuales 76 eran de Colombia. Hemos logrado la desarticulación de más de 26 células y bandas de estos grupos, pero lo más importante es trabajar de manera preventiva, y también trabajar directamente, en este caso, con las autoridades de Colombia. Recientemente vino el propio vicepresidente colombiano, el general Óscar Naranjo, y generamos acuerdos para el intercambio de información y generación de algunas medidas; él pedía que no se estigmatizara a todos los ciudadanos colombianos, que no es el caso.

BB: Ellos tienen un modus operandi al que has dado seguimiento.

HAE: Sí, efectivamente, y este año encontramos un mayor flujo migratorio; estamos trabajando con las autoridades de migración, con la Cancillería, y también vino la secretaria de Relaciones Exteriores de Colombia, y estaremos trabajando para evitar la facilitación en los accesos; algunos roban en las casas documentos, pasaportes que después utilizan, intercambian fotografías y toman datos para utilizarlos en otras latitudes.

BB: En tu informe explicas que el robo a transeúntes bajó 32 por ciento; el de vehículos, 19; lesiones por arma de fuego, 12.8, y el robo 12.3 por ciento.

HAE: Nosotros trabajamos con una visión que denominamos “Tendencia cero”, que es buscar llevar a cero la expresión del delito; es lo que la gente quiere: que no se cometan los delitos, no sólo que baje en números. Es un tema muy difícil y complicado, pero se logra de dos formas: con la prevención, con la presencia, la estrategia y la inteligencia operativa, pero también con la detención de los responsables. En ese sentido incrementamos el número de detenciones y la eficiencia policial; en este periodo mandamos al Ministerio Público a 9 mil 649 detenidos…

BB: ¿Qué pasa cuando los mandan al MP, pero el juez los libera?

HAE: Tenemos un Sistema Penal Acusatorio que se tiene que mejorar. La tasación del delito, la acreditación de elementos de prueba y convicción, el medir la reincidencia, hay ventanas de oportunidad importantes. Hemos venido insistiendo también en el tema de las armas de fuego, que hoy son un mayor riesgo para nuestra sociedad…

BB: ¿Vemos más armas en la CDMX introducidas de manera ilegal?

HAE: No sólo en la CDMX, en todo el país y en otros países. El flujo de las armas que llegan de Europa, de Estados Unidos, de la delincuencia organizada, ahora existe de manera mayoritaria; por eso los índices están al alza en algunos delitos. Un ilícito común de orden menor, como la violencia intrafamiliar, puede derivar en un homicidio con la presencia de un arma de fuego. Tenemos el caso reciente de un feminicidio en Reforma 222, donde un excónyuge amenaza a su pareja embarazada, él tenía antecedentes penales, ella no lo denuncia; él le dispara, trata de quitarse la vida y falla, pero ella fallece en el hospital. Si esta persona no hubiera tenido acceso a armas no hubiera podido generar este nivel de daño.

BB: Pero también era reincidente, había sido capturado antes…

HAE: Tenía antecedentes por robo, por portación inclusive. El sistema debe de mejorar, pero lo que pedimos es la pena privativa de la libertad para aquellos que encontramos con un arma en las manos, que seguramente es para poner en riesgo a las personas. Hoy quien porta un arma es para cometer un delito. La portación de armas de fuego se regula por una ley federal que data de 1972; ese entorno ya cambió. Debemos entender en ese paradigma que tenemos que cuidar a nuestra gente sancionando mayormente a quien porta un arma de fuego; tenemos que cambiar la lógica y el cuerpo normativo para defender los intereses de nuestra sociedad. Nosotros detenemos a alguien con un arma, lo ponemos a disposición de la autoridad federal porque sólo viola la ley de armas de fuego, y puede salir con el pago de una multa, quizá hasta en horas, ésta es la parte que tenemos que cambiar. La afectación es tal que hoy cerca del 60 por ciento de homicidios son cometidos con arma de fuego, y la mayoría inicia por riña.

BB: Pero también se han hecho decomisos importantes de armas de fuego.

HAE: Hemos hecho decomisos, encontramos, por ejemplo, en la colonia Del Valle, a una persona que tenía en su casa granadas y activos de explosivos, pero encontramos también casos, por ejemplo, a través de nuestro ciberpatrullaje, de ofertas de armas de fuego similares a las plumas que se ponen a disposición en las redes. Tenemos que ahondar, investigar y seguir trabajando, pero también recibir la denuncia de la gente y lo importante, insisto, es una mayor sanción para quienes buscan tener un arma.

BB: Esto es muy importante, porque, por ejemplo, se pudo evitar lo de Reforma 222 si esta mujer hubiera denunciado ante las autoridades para que ustedes pudieran actuar; sin denuncia no pueden actuar.

HAE: Efectivamente. Por eso para nosotros es importante la confianza de la gente en las instituciones, más en una institución como la policía, que trabaja todos los días en defensa de los intereses de la sociedad, en la que el policía incluso pone en riesgo su vida. Déjame decirte que el año pasado sufrimos la pérdida de 25 elementos en el ejercicio y el cumplimiento del deber y en este año llevamos 8. En este sentido es la misión policial que defiende los intereses de la ciudadanía, su libertad, su patrimonio, su integridad física, anteponiendo inclusive su propia vida. En eso debe haber una estima social importante en los resultados. Hay más de 52 tipos de operativos que se realizan todos los días; en temas de eventos masivos, seguridad de masas, marchas, eventos deportivos, somos una policía que tiene una alta capacidad, por ejemplo, el año que informamos tuvimos más de 23 millones de asistentes a distintos eventos: desfiles, partidos de la NBA, NFL, Fórmula 1, y tuvimos una gran y alta especialización y todos los asistentes pudieron acudir a observar estos eventos y nosotros determinamos un saldo blanco porque no hubo riesgo; es decir, hay toda una infraestructura de los cuerpos policiacos brindando condiciones de seguridad a la gente…

BB: El secuestro en la ciudad ha disminuido, en mucho porque los delincuentes saben que la pena es muy alta.

HAE: Hubo un incremento histórico de la sanción penal para el efecto y además hay áreas especializadas para la atención de este tipo de delitos; en consecuencia, ha disminuido grandemente, y nosotros, en la CDMX, podemos estar más tranquilos pensando que en este delito se está buscando lo que hemos trabajado de la “Tendencia cero”, en la búsqueda de la cifra cero para que este tipo de delitos no se cometan.

BB: Pero nuevamente las leyes ahí influyen, alguien va a preferir asaltar a un transeúnte, robar un coche, porque finalmente podrá salir bajo fianza según las nuevas leyes, y con el secuestro sí hay leyes fuertes que los mantendrán en el reclusorio.

HAE: En eso tenemos que entender que el sistema, como todo, parte del derecho, que es dinámico y puede sufrir modificaciones. Nuestro modelo de justicia penal tiene que sufrir algunas modificaciones como tal. Tenemos que generar un sistema más puro que permita que la transparencia, la legalidad y la prevalencia del orden, la urbanidad y que el fin público que se persigue, el de dar justicia a la gente, se cumpla; es decir, es un sistema muy puro que necesita hacer ajustes y modificaciones.

BB: Muchísimas gracias.