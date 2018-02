El Premio “José Rubén Romero”, el culmen de mi carrera: Marco Tulio Aguilera

El escritor colombiano radicado en México desde hace 38 años, Marco Tulio Aguilera Garramuño, recibió el Premio Bellas Artes de Novela “José Rubén Romero” 2017 por su obra “Forma de luz”, el cual le fue entregado ayer en Morelia por parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En entrevista, el ganador de una veintena de reconocimientos nacionales e internacionales dijo sentirse honrado con esta nueva distinción, y habló sobre la novela que lo hizo merecedor del galardón.

“En México he recibido tres reconocimientos importantes, de los Premios Bellas Artes, Juan de la Cabada de Cuento Infantil, pero recibir el Premio José Rubén Romero representa la culminación porque la novela es una especie de tesis de grado sobre la vida, y también es un reto”, afirmó.

El también investigador de la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana dijo que “Forma de luz” es una novela sobre el amor, el erotismo, el amor conyugal, la infidelidad, la violencia en México, sobre los fracasos de la vida de un escritor, sobre la vida de un artista, sobre situaciones difíciles, fundamentalmente sobre la depresión, sobre la bipolaridad.

Refirió que dicho trabajo es un tratado sobre el estudio de la depresión que le llevó seis años en escribir, y el cual podría encontrarse en el mercado después de los meses de junio o julio de este año.

Será publicado por la Universidad Veracruzana en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Michoacán y la evolución de la lectura Al encontrarse en Michoacán, estado que no visitaba desde hace más de 20 años, fue cuestionado sobre el tema cultural en la entidad y los escritores michoacanos. “Básicamente estuve leyendo a José Rubén Romero, precisamente a raíz del premio, leí la ‘Vida inútil de Pito Pérez’, leí apuntes autobiográficos. José Rubén Romero no era un escritor convencional, ni en sus escritos ni en su vida, era un tipo muy retador con las autoridades, muy pícaro y muy heterodoxo, lo que le hace cercano, digamos, un poco a mí”.

Respecto al ejercicio periodístico que también ha desarrollado, y la evolución que está teniendo al mostrar información más concreta en Internet a raíz de que se invierte menos tiempo en la lectura, señaló que lo mismo ocurre en los libros, por lo que como escritor también debe adaptarse.

“He intentado incursionar en una cosa que se llama la tuit novela, pero la abandoné. Sigo creyendo en la literatura clásica, sin embargo, estoy participando en redes sociales y tengo presencia muy fuerte en Facebook particularmente, un poco menos en Twitter. Además, tengo un blog grandísimo que se llama Descabezadero, tengo casi medio millón de visitantes en total por varios años, y tengo como 3 mil artículos que tienen que ver con mi vida”.

La comparación con Gabriel García Márquez a sus 24 años de edad escribió “Breve historia de todas las cosas”, trabajo que en ese entonces se dijo era mejor que “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, con quien fue comparado y que a lo largo de su vida entrevistó en cinco ocasiones.

“En mi caso, García Márquez ha sido un propulsor y un lastre; un propulsor, porque se me comparó con él cuando yo tenía 24 años, y un lastre porque yo cargo con esa piedra, la gente no cree lo que han afirmado muchos críticos que han dicho que mi novela es comparable con ‘Cien años de soledad’”.

Para muchos yo soy un imitador, un segundón, pero los que me han leído saben que no, que ni siquiera tengo parentesco con él a excepción de mi primera novela, fue una novela que retó a ‘Cien años de soledad’ y que no murió porque se sigue publicando, se publicó en España, en Colombia y hay 25 mil ejemplares”.

Por último, habló sobre sus intenciones de escribir una novela histórica sobre Xalapa, Veracruz, pero antes de ese trabajo saldrá “Sin máscara frente al espejo”, con el que cierra un ciclo que califica como el más importante de su carrera.