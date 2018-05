El PRI, al rescate del voto duro

Faltan 55 días para las próximas elecciones y en el PRI saben que para poder competir realmente en esta contienda se necesita una unidad real entre los priistas. José Antonio Meade ha sido un extraordinario funcionario público a lo largo de 20 años; es un hombre honesto y podría ser, sin duda, un muy buen presidente para México; pero antes se necesita ganar en las urnas y Meade no ha sido el mejor candidato y las divisiones al interior del partido nada le han beneficiado.

Meade no es priista, pero ese es el partido que lo postuló. Y ese PRI, en unidad, tiene una base muy importante que tienen que aprovechar. En este contexto llega como dirigente nacional del partido René Juárez Cisneros, en sustitución de Enrique Ochoa Reza.

Rene Juárez asegura que la idea es avanzar y consolidar el esfuerzo de militantes, simpatizantes y ciudadanos de cara al 1 de julio. Por lo pronto, el pasado viernes 4 de mayo, José Antonio Meade se reunió con Juárez Cisneros y Aurelio Nuño para definir las estrategias de campaña.

A Juárez Cisneros se le conoce por ser un político que sabe escuchar y negociar. Hace un par de meses tuve la oportunidad de realizar una entrevista Muy Personal con René, quien me contaba sus orígenes humildes. “Tuve el privilegio de tener una madre que me mostró que la vida no es fácil, que me enseñó el camino, la ruta que hoy me tiene en esta posibilidad de tener ojos, pies, de sentir, de ser humano”.

Me platicaba que, gracias a su madre, doña Carmen Cisneros, tuvieron un lugar donde vivir, en la colonia La Laja, en Guerrero. “Mi madre, en 1956, tuvo el privilegio de encontrar un pedazo de tierra que nos permitió a mis hermanos y a mí, crecer, convivir. Éramos muy felices. En esas condiciones adversas había algo que era fundamental: había armonía; ese encuentro entre nosotros, esa fusión que era liderada por doña Carmen, que era mi madre”.

Desde muy chico, a los 5 años comenzó a trabajar vendiendo mariscos en la playa. “Era la opción que teníamos porque en la casa teníamos que contribuir todos para salir adelante y no había muchas opciones de trabajo; tuve el privilegio de siempre trabajar; era el ejemplo que tenía y aparte, era la única manera de tener un ingreso”.

Ya más grande comenzó a trabajar en restaurantes, al tiempo que continuó con sus estudios. “Claro, yo era feliz, pero es obvio que uno siempre tiene una aspiración; pero esa aspiración tiene sus niveles y esa aspiración, cuando yo era niño, no era de grandes cosas. Mi aspiración era comer, era lo importante; otra aspiración era estudiar la primaria, la secundaria. Cuando terminé la preparatoria es cuando me doy cuenta de que yo podía aspirar a cosas mayores”.

Juárez Cisneros fue de los primeros egresados de la carrera de Economía en Chilpancingo; en esa época ya trabajaba en el gobierno del estado. “Entro en 1975 a la SCOP, lo que hoy es SCT; cuando llego a Chilpancingo a estudiar, voy a buscar trabajo y logré un empleo muy bien remunerado, porque era una quincena segura”.

“Entro al gobierno del estado ya en la época del gobernador Alejandro Cervantes y empiezo mi carrera en el gobierno del estado; pero estuve 5 años en la Federación, siempre con cargos muy modestos, desde peón hasta analista y de analista a tener una coordinación en el gobierno del estado, y en esa misma época termino siendo secretario de Planeación y Presupuesto a los 24-25 años, por primera vez, porque fui cuatro veces secretario de Planeación y Presupuesto. Tuve la oportunidad en esa época de conocer a Luis Donaldo Colosio, que era director de área, director general; conocía gente muy importante”.

Debido a su historia personal, René me comenta que son los sectores vulnerables uno de los temas que más le preocupan. “Por los niños, por los pobres, por los ancianos, por los más desprotegidos, por la gente que requiere de la solidaridad del gobierno; porque en todo caso, todos nos necesitamos y nos complementamos”.

Para Juárez Cisneros, sus orígenes le hacen no perder el piso, lo que le ha servido para alcanzar grandes responsabilidades en el servicio público. “He tratado siempre de ser yo, porque sé que los cargos son prestados, son transitorios; quizá nunca creí lo que yo era, sino sentí que era un trabajo más y lo expresé muchas veces. En la historia de Guerrero no hay muchos casos, quizá eso también marca un poco el atraso, que no hubo de manera consistente guerrerenses que pudieran voltear a ver hacia la tierra, empujar para que las cosas salieran adelante; pero para mí ha sido muy fácil; no te puedo decir cómo le hago, porque así he sido siempre; a mí no me cuesta ningún trabajo, es mi estilo.

Durante su paso por la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, tuvo que enfrentar varias situaciones. “Son riesgos que uno corre y asume, son parte de tu propia personalidad. Yo afortunadamente nunca he llegado a golpes, pero sí me he metido en medio de ellos; ése es mi estilo, mi esencia”.

René Juárez Cisneros se define como “un hombre sencillo, un ser humano que sufre, que vibra, que ama, que respeta; un ser humano comprometido con la vida cada vez mejor de muchos, de mucha gente. Ojalá algún día este país pueda tener la posibilidad de mayor igualdad; esa circunstancia de vida de tener una condición digna para desarrollarse, de tener un espacio dónde llegar, tener qué comer, dónde dormir, la posibilidad de que tus hijos vayan a la escuela yo creo que hacia allá tenemos que apuntar”.

Ahora, con René Juárez se quiere unificar al PRI nuevamente. Si ese partido ha tenido éxito en las contiendas de tantos años es por la disciplina que tienen o tenían sus militantes. Con este golpe de timón al interior del partido se voltea hacia ese voto duro, que si bien es cierto no alcanza para asegurar la victoria electoral, la realidad es que esa base es fundamental para tener un piso seguro para conquistar el voto útil.

Viraje político

CON EL VOTO UNÁNIME de los 76 miembros de su Comisión Política Permanente presentes, los priistas aprobaron, el pasado viernes, el nombramiento de René Juárez Cisneros como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), tras la salida de Enrique Ochoa Reza, anunciada dos días antes.

La secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, explicó que, conforme a los estatutos, la elección del presidente sustituto del partido se realizará 60 días después de la elección del Presidente de la República, si bien el nuevo titular del CEN tendrá todas las facultades del cargo.

En su primer discurso como nuevo líder tricolor, el exsubsecretario de Gobernación convocó a la unidad de los priistas entre quienes, dijo, “no debe haber rencores ni amarguras. Son tiempos de sacar la casta; de crecernos ante la adversidad, de demostrar de qué estamos hechos, pues no hay espacio para el pesimismo”.

Y ayer, ante más de 10 mil priistas que se reunieron en la sede nacional del tricolor, y en presencia del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se impulsó la estrategia “Avanzado Juntos”, con la que se buscará la transformación del PRI bajo el liderazgo de René Juárez Cisneros.

Meade ha declarado su convencimiento de que la conjunción de los mejores perfiles y propuestas, con el trabajo de miles de militantes del PRI en todo el país llevará a la coalición a la victoria, pues el tricolor cuenta con el más numeroso padrón de militantes y la mayor estructura partidista a nivel nacional.