El songo de Juan Formell

El jueves 4 de diciembre de 1969 –hace casi 50 años–, el bajista, compositor y arreglista Juan Formell Cortina (1942 – 2014) presentaba en el Salón Rosado de la Tropical de La Habana, a una agrupación charanguera de formato inusual (batería, guitarra eléctrica, órgano…) con apelativo que hacía referencia a una de las consignas oficiales del gobierno: “¡Van Van!”: la fracasada zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar estaba en su apogeo, y todos los medios de comunicación del régimen pregonaban el lema: “ ¡Y de que van… , van!”.

Día sagrado para yorubas y católicos: Shangó (Santa Bárbara), dueño de los tambores Batá, del trueno y de la música, es celebrado con aguardiente y baile en un bembé que se prolonga hasta el otro día en todos los rincones de la isla mayor del Caribe. Ese jueves el cielo habanero amaneció con una mancha púrpura en el oriente y unos matices de grises y azules en su centro, evidente presagio de jornada rumbera interminable. Shangó, Oba ko So, bendecía al joven músico en su debut como director con el resplandor de unos de sus colores y le regalaba las espumas de una mar tranquilo y la brisa fresca de un diciembre húmedo y caluroso.

Aparece el álbum más esperado de la orquesta Los Van Van, Legado (EGREM, 2018): primera producción del ensamble más popular de Cuba (El Tren de la música bailable) en que su creador no participa. El percusionista Samuel Formell, actual director de la banda, asume el reto y presenta una placa con 14 temas: muestrario de la herencia del estilo impuesto por su padre, que revolucionó la música popular de la Isla: el songo (fusión de changüí, son, funk, pop, rock, jazz…).

Formato orquestal de batería/timbal, dirección (Samuel Formell), piano, bajo (Juan Carlos Formell), congas, güiro, teclados, trombones, flauta, violines, viola, voces, coro. Instrumentos invitados: cello y guitarra. Ensamble entre una agrupación charanguera y conjunto sonero. Voces líderes: Robertón Hernández, Mandy Cantero, El Lele Rapsalps, Vanessa Formell. / Abre el bembé con “Legado Openning” (Samuel Formell): songo-timba de insoslayable invitación bailable: “Traigo el legado del songo, / y en mi Cuba / sigo siendo Van Van”. Entran piano, bajo, percusiones, batería, trombón y violines para conformar una prosodia montunera de indiscutible sello formelliano.

Prosigue la propuesta con “Vamos a pasarla bien” (El Lele), “Vanvanidina” (Mandy Cantero), “Culpable de nada” (Jorge Leliebre): piezas que oscilan entre enunciaciones timberas y glosas de son. / Se destaca el bloque con composiciones de Juan Formell (“Te extraño”, “Por qué lo haces”, “Amiga mía”) con renovados arreglos. / La placa se enciende con “Vanvaneo” (Robertón Hernández): songo-timba de briosa cadencia que hace referencia a la línea hard del álbum Van Van is Here (Grammy, 1999). / “Al paso” (Samuel Formell), “Qué pena” (Boris Luna), “Yo no soy un mango” (Samuel Formell) y “Legado de vida” (Leliebre): muestrario de un talante único en la música bailable de Cuba. / “Hecho pa’ bailar” & “Anda, camina Juan”: la desbordada imaginería rítmica de Robertón se impone. / Legado: aguafuerte de uno de los grandes de la música cubana de todos los tiempos: Juan Formell.