El soul de Joss Stone

Joscelyn Eve Stoker, Joss Stone (Dover, Inglaterra, 1987) se paraba todas las tardes frente a la luna de su tocador y cantaba, imitando a Aretha Franklin y Dusty Springfield, piezas de soul. Dicen que se untaba tizne en su blanco rostro adolescente para hacer más real la escena. Modulaba hasta el cansancio en la soledad de su cuarto. El anochecer la sorprendía en medio de un sueño: se veía envuelta en un largo vestido granate cantando frente a las grandes divas del jazz (Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Billie Holiday…) en el 55 Bar del Bronx Neoyorkino.

Los aplausos la despertaban y se ponía hacer la tarea escolar que sus maestros le calificarían con rigor al día siguiente. A los 16 años, aquejada de dislexia, tuvo que dejar la escuela. “No porque fuera estúpida. No era muy estudiosa. Era un poco distraída y disléxica. Siempre fui una artista”, ha declarado muchas veces, la hoy famosa vocalista Joss Stone. / Su primera actuación fue precisamente en el instituto donde estudiaba, interpretando un estándar del vocalista y actor Jackie Wilson (Sr. Emoción), “Reet Petite”, éxito de los años 50. En 2001, con sólo 14 años, aparece en la BBC en Star For a Night con el popular tema de Donna Summer, “On the Radio”. Segura de sus potencialidades, viaja a Nueva York para realizar una audición convocada por el sello discográfico S-Curve, que le permite firmar contrato con la BMG del Reino Unido y compartir escenario con grupos notorios de la época como Blondie o Gladys Knight.

El soul y el R&B se asocian con vocalistas afroestadounidenses, nacidas en el Bronx, portadoras de acentos ásperos, subterráneos, graves y dolorosos. Joss Stone, que no nació en el Bronx ni es negra, ha roto con ese mito: sus inflexiones profundas, quebradas, duras y desgarradas la han convertido en una figura del soul y del R&B que nadie se atreve a soslayar. Hermosa y exaltada, se presenta descalza con atuendo neo-hippie de singular diseño en los teatros del mundo. Su presencia deja boquiabiertos a muchos. / Contemporánea de Amy Winehouse, Adele, KT Tunstall y Duffy, vocalistas blancas de neo-soul. Pero, es la Stones, quien impone con más vigor sus modos en el gusto y preferencia de los melómanos: fuerza y espectros evocativos de la gran Dusty Springfield.

Compositora y también actriz, ha vendido más de doce millones de álbumes en todo el mundo. Dos premios Brit Award y un Premio Grammy. Herbie Hancock la convocó para la grabación de Possibilities (2005). / Escuchar a esta muchacha de sensual sonrisa y talante cómplice es un deleite. Pongo Colour Me Free: doce momentos de inusitado asombro. Evocaciones de Aretha Franklin, pero desde compases armónicos audaces, frescos y novedosos. Reminiscencias de Dusty Springfield en la tesitura, pero con más arrojo y gozo. / Dispónganse a entrar a las particularidades de Joss Stone. Desnuden sus oídos. Cuando lleguen a la pista 10, “It Believe It to my Soul” —una hermosa composición de Ray Charles— presten atención a los ataques del sax David Sanborn. No cesa el calor de este abril: el sol acompaña los arrestos de Joss Stone: temporal rítmico ineludible. Abril no es el mes más cruel: al menos, si escuchamos Colour Me Free.