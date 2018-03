A casi 6 meses del sismo del 19 de septiembre el Instituto de Vivienda capitalino (Invi) ha beneficiado a unas 2 mil 500 familias con créditos emergentes, ayuda económica para reparación o reconstrucción, apoyos para renta y hasta se ha reubicado a más de 600 personas que vivían en campamentos desde 1985.

En entrevista con La Razón, el director general del Invi, Raymundo Collins, enfatizó que desde el primer minuto después del terremoto, y a la fecha, no han cesado las audiencias y apoyos a personas de las 16 delegaciones; además, destacó que el proceso electoral no frena ni frenará la ayuda a los damnificados.

“Los trabajos del Invi no se han suspendido; ni se han dedicado específicamente a la cuestión de la reconstrucción, es importante resaltar que estamos en nuestro trabajo normal más las acciones que ordenó el Jefe de Gobierno en los temas de la reconstrucción y la emergencia”, indicó.

¿Qué le diría a la gente que ha querido sacar raja política del tema de la reconstrucción? Nosotros atendemos a todas la gente, no importando de qué partido político sea; no entran aquí las cuestiones electorales, nosotros no estamos en ninguna cuestión de esas. En lo personal, no pertenezco a ningún partido entonces no se puede decir que hubiera una preferencia y yo creo que el gobierno que siga, el que sea, seguirá apoyando a la gente que está sufriendo con motivos del sismo..

En las últimas semanas han querido sembrar duda con los damnificados, qué respondería desde el INVI? La Ciudad de México sufrió algo terrible, es una cuestión humana y obligación del gobierno apoyar a la gente. El doctor Mancera está dejando muy bien implementados los apoyos y las formas en las que debemos sacar adelante a la gente que esté sufriendo. No es nada más porque sus edificios están dañados, sino también a los que se les cayeron, es una gama importante de apoyo del gobierno de la Ciudad de México que se tendrá que mantener los siguientes años pues esta no es una cuestión de meses..

¿Cuál es el balance que tiene el Invi, cuáles han sido las acciones después de la emergencia? A partir del 19 de septiembre estuvimos reunidos con el Jefe de Gobierno en el C5 y al quinto día nos ordenó empezar a emitir los apoyos de renta que dimos 3 mil pesos a cada familia. Algunas personas dijeron que era muy poco, pero la gran mayoría nos agradeció y de esos, dimos 51 mil 637 cheques en 3 meses por un total de 154 millones 911 mil pesos.

Después de eso entramos a apoyar a la gente que tiene dañado su departamento o su casa, les podemos prestar desde 10 mil hasta 140 mil pesos con requisitos mínimos, sólo con que sean propietarios, que tengan el dictamen de daño y algunos requisitos mínimos.

Al día de hoy, hemos entregado 2 mil 496 créditos para ser exactos y hemos erogado 336 millones de pesos en ese rubro.

Entrevistado en su oficina y después de recibir a una treintena de vecinos damnificados que acudieron a escuchar las opciones que ofrece el Invi de viva voz de su director, precisa que el instituto intervendrá en 11 edificios de la capital que serán derrumbados y reconstruidos para otorgar fideicomisos a 30 años sin intereses, entre ellos, el de la Osa Mayor en la colonia Doctores.

Vamos a empezar a intervenir en 11 edificios que se cayeron o que fueron demolidos por la comisión de emergencia y que la gente ha escogido que sea a través del sistema del Invi su nueva construcción; en eso nos van a destinar 500 millones de pesos.

Hay uno que está volviéndose emblemático, el de Osa mayor. Entonces invitamos a la gente a que si tienen dañado su departamento o su casa, el gobierno de la Ciudad de México a través del Invi les puede ayudar a reconstruirla de tal manera que queden en condiciones físicas anteriores al 19 de septiembre.

Habla de los reubicados que vivían en campamentos, ¿cuántas personas han accedido a ese programa? En total son 4 de 5 campamentos que teníamos registrados de gente que llevaba más de 30 años viviendo en la calle, desde el sismo de 1985 estaban con su familia viviendo en esos lugares. Ahora con estos programas, hemos implementado 623 acciones de vivienda y serán mucho más, pues aún hay uno en proceso.

Algunos vecinos dicen que nadie se les ha acercado y que ya les van a derrumbar los edificios en los que vivían y que están prácticamente desprotegidos.

¿Para ellos es la convocatoria? Yo creo que no es así, para eso se fundó un Comité de Emergencia a través éste pasan todas las demoliciones pero ésas van muy de la mano con el sentir de los habitantes en todos los casos. Pero lo que sí le digo es que todo se está conciliando con la gente, con las personas que resultaron afectadas.