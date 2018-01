Considerado uno de los músicos británicos más influyentes a nivel mundial, Elton John informó que alista su retiro de los escenarios, y para ello prepara una gira mundial que durará tres años y con la cual pretende visitar 300 países. Apegado a su estilo estrafalario, el también compositor convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en el Gotham Hall de Nueva York para dar un “anuncio especial”. Fue ahí, donde el intérprete de “Rocket Man” explicó el motivo de su retiro: pasar más tiempo con sus dos hijos y esposo.

El artista señaló que tomó la decisión de retirarse, durante el verano de 2015, junto a su familia mientras se encontraban vacacionando en Francia. Sin embargo, aclaró que no dejará de seguir escribiendo canciones.

“He tenido una vida increíble y una carrera increíble, pero mi vida cambió, las prioridades de mi vida cambiaron y ahora son mis hijos y mi esposo y mi familia”, destacó el músico al periodista Anderson Cooper, tras un miniconcierto que ofreció en el recinto neoyorquino.

John, quien actualmente tiene presentaciones en Las Vegas hasta mayo, indicó que la gira arrancará en septiembre y que es “una manera de decir adiós con una explosión, a lo grande, y dar las gracias”, explicó. Insistió en que no dejará de crear por lo que espera grabar más álbumes y escribir más musicales. “Seré creativo, espero, hasta el día que muera”, dijo.

El artista que a lo largo de su carrera de casi 50 años ha vendido más de 300 millones de discos, señaló que sus dos hijos tendrán 8 y 10 años de edad cuando la última gira termine.

“Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen”, afirmó el tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beattles, teniendo en cuenta su presencia en la lista de los más escuchados en Estados Unidos y Reino Unido.

Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete semanas, incluidos 12 días en el hospital, tras contraer una rara infección bacteriana que calificó de “mortal”, luego de un concierto en Chile. “Pero igual hice ese año 96 conciertos”, y añadió que actualmente goza de buena salud.

El ganador de un premio Oscar, cinco Grammy, así como de un Tony está casado con el cineasta canadiense y exempresario publicitario David Furnish, de 55 años. En la década de los 80 fue una de las primeras celebridades en revelar públicamente su homosexualidad.