Empresarios no tenemos candidato, no nos metan en complot, pide CCE

Los empresarios organizados no apoyan a ningún candidato, ni a ningún partido, y tampoco impulsan el voto corporativo en favor o en contra de nadie, aseguró Juan Pablo Castañón

04Este martes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, descartó que como cúpula empresarial tengan un voto corporativo.

“Los empresarios no tenemos candidato”, dijo tajante el empresario en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la mañana de este miércoles.

Agregó que los empresarios organizados no apoyan a ningún candidato ni a ningún partido, y tampoco impulsan el voto corporativo en favor o en contra de nadie, por lo que se dijo en desacuerdo con “que incluyan a los empresarios” en la teoría del complot.

Aunque no descartó que algún grupo de empresarios se haya reunido con Javier Lozano, dijo que no lo hacen a nombre de la organización, pues cada uno tiene sus propias preferencias políticas, pero insistió en que a nivel del organismo no tiene ningún conocimiento al respecto.

Además, sobre la versión de una reunión celebrada con el vocero de Meade, Javier Lozano, señaló que la supuesta reunión puede ser solo “una ocurrencia de alguien”, aunque dijo desconocer si esto es verdad o no.