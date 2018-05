Empresarios y Anaya se unieron para que Meade decline, asegura AMLO

El candidato de Morena afirma que los empresarios le pidieron al abanderado del PAN que bajara el tono en contra del presidente Enrique Peña porque si no no se lograría el acuerdo; reta a Anaya a que desmienta que se ha reunido en privado con "la mafia del poder"

Al terminar un acto de campaña en Zongolica, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador aseguró que un grupo de cinco empresarios y Ricardo Anaya sostuvieron una reunión privada en la que el candidato panista les pidió su apoyo para que convenzan al presidente Enrique Peña Nieto de unirse en un solo frente para derrotar a Morena y que incluye la declinación del candidato del PRI, José Antonio Meade.

De acuerdo con López Obrador, el encuentro fue hace un mes y participaron los empresarios Alberto Bailleres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Claudio X. González y Alejandro Ramírez.

“Se están reuniendo con Anaya, no sólo es esa reunión, la de Banamex, se reunieron hace un mes en la casa de uno de ellos y fue lo mismo, le dijeron a (Anaya) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña porque eso tenía molesto a Peña y por eso no se hacía el acuerdo”, dijo.

Además, continuó López Obrador, Ricardo Anaya, “les pidió ayuda a este grupo para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyándolo, o sea que lo que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho en privado con los de la mafia del poder”, agregó.

Ante los cuestionamientos de los reporteros, el candidato presidencial les dijo que sólo les estaba dando “señales, indicios” de un asunto que de todas formas se va a saber.

Además, envió un mensaje al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, “que Anaya diga si es cierto que tuvo esta reunión”.

“Meade va a decidir, yo espero que pierda con dignidad, que no se someta, además es inútil porque Anaya no representa nada, no crece”, concluyó.

