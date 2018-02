Este fin de semana los Tigres de la UANL reciben en el Volcán a las Águilas del América, en actividad de la fecha 6 del Clausura 2018. Ambos equipos tienen en sus plantillas a figuras francesas, por los felinos está André-Pierre Gignac y por los azulcremas Jérémy Ménez, quienes tienen una rivalidad que viene desde hace algunos años.

Dichos atacantes galos se han enfrentado en seis ocasiones con un saldo a favor del nuevo atacante de los azulcremas, quien se llevó el triunfo en tres ocasiones, mientras que los otros tres partidos terminaron en empate. Cabe destacar que todos estos encuentros fueron en la Ligue 1 de Francia, entre el PSG y el Olympique de Marsella, y entre el Lorient y el Mónaco.

Gignac llegó a las filas de los Tigres de la UANL y fue confirmado para la escuadra felina el 18 de junio de 2015, con un contrato por 4 años. La idea es que disputara el Apertura 2015 y los campeonatos locales consecutivos, además de la Copa Libertadores 2015 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2015-16.

El Dato: Gignac recibió su primer llamado a la selección francesa en 2009, mientras que Ménez un año después para un partido contra Noruega.

A Nuevo León llegó el 22 de junio de aquel año para realizar la pretemporada en la Riviera Maya. Como parte de la preparación, Tigres disputó dos partidos amistosos: el primero contra el Atlante celebrado en Cancún, en el cual Tigres ganó por 1-0 con gol del delantero galo al minuto 40’, y en el segundo, disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León, los de la UANL vencieron por 2-1 a Dorados de Sinaloa, con goles del propio Gignac al 32’ y de Rafael Sóbis al 41’.

El exjugador del Olympique hizo su debut oficial con los norteños el 15 de julio de 2015, en un duelo de semifinales de la Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre, el cual terminó en 1-2 a favor del conjunto brasileño.​ Anotó su primera diana en competencias oficiales con los de la Sultana en el partido de vuelta de la semifinal de dicha copa, en el cual los Tigres vencieron al conjunto sudamericano por 3-1, siendo el gol de Gignac el 1-0.​ A la postre, los pupilos de Ricardo Ferretti caerían 3-0 ante River Plate en la final de la justa sudamericana.

El oriundo de Martigues, Francia , ha defendido los colores de Pau, Lorient, Toulouse y del Olympique de Marsella, de su tierra natal, además de la de Tigres. Con los felinos ha ganado tres ligas y dos Campeón de Campeones.​

Por su parte, Ménez, viene de un semestre complicado en Turquía. Después de varias semanas de especulación sobre su posible emigración al balompié mexicano, el pasado 5 de enero, las Águilas oficializaron su fichaje como refuerzo de cara al torneo que se está disputando, siendo el primer jugador de nacionalidad francesa y el vigésimo europeo en la historia de la institución.

Jérémy defendió los colores de clubes como el Sochaux en 2001, el Mónaco, el París Saint-Germain y el Girondins de su natal Francia; el Milan y la Roma de Italia y el Antalyaspor K. de Turquía. Entre su palmarés a nivel clubes se encuentran dos ligas de Francia, una Supercopa y una Copa de la Liga de Francia.

Bajo este historial y ante las presentes circunstancias, ambos jugadores se medirán la noche de mañana sábado. Al cotejo los azulcremas llegan como sub lideres y tras derrotar 5-1 a Lobos BUAP, mientras que los felinos afrontan el reto desde el puesto ocho de la general y tras caer 2-0 ante los Pumas de la UNAM. En cuanto al rendimiento individual de los delanteros franceses, Jérémy Ménez también sale ganando, pues registró una asistencia y un gol, mientras que Gignac sólo hizo dos anotaciones. La última vez que estos arietes se enfrentaron fue en febrero de 2013 en los octavos de final de la Copa de Francia.

Hay ofertas por Darwin: Miguel Herrera

El técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, negó que el jugador Darwin Quintero esté congelado, argumentando que si el colombiano no ha jugado los recientes dos partidos del Clausura 2018 es porque la directiva recibió una oferta por sus servicios y no se descarta que emigre en este mismo torneo.

“Me informaron que tienen una oferta por él, que lo están analizando, tanto la directiva como el representante del jugador. Yo tengo que esperar a que me digan si ‘se va o no se va o tómenlo en cuenta para todo’. No sabemos aún”, dijo el timonel en una entrevista para la cadena ESPN:

Aunque también El Piojo Herrera dejó claro que el futbolista cafetalero sigue trabajando al parejo con el resto del equipo de Coapa.

“Se le sigue tomando en cuenta en los interescuadras, en los momentos en que hacemos futbol; pero la directiva me informó que se está platicando sobre la oferta. Mientras no lo liberen y me informen que se queda, no me comprometo a integrarlo en todos los aspectos de la rotación de extranjeros que tenemos, que son 11”, agregó el timonel.