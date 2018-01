La novela entre Oswaldo Alanís, Chivas, Jorge Vergara, José Luis Higuera y Matías Almeyda poco a poco llega a su fin y después de que el dueño del Rebaño reconoció que el futbolista se incorporará al primer equipo y peleará por un lugar en la titularidad, también mencionó que estará seis meses más con los rojiblancos y posteriormente se irá a España, donde es pretendido.

Ayer en conferencia de prensa, el Pelado Almeyda reconoció que a él fue a quien se le vio como el malo, pues para muchos no defendió al futbolista, cuando siempre explicó que el problema era contractual, no deportivo, pues en ese caso él no puede hacer nada, ya que opina sobre el salario de los jugadores, pero no decide cuanto gane cada uno.

“Yo manejo el futbol el otro día di una entrevista en donde me preguntaron lo bueno que había hecho por Chivas y la verdad he hecho más cosas positivas, que malas, y ahora todos me dicen que yo tuve que ver en el tema de Alanís. Me bastó juntarme con Jorge (Vergara) para arreglar el tema y lo hice por el bien del club, del jugador y por último, mío, pues en definitiva al primero que le pegaron fue a mí. Yo en el tema contractual veo lo que le queda de tiempo al jugador en el equipo, pero yo manejo lo deportivo, no lo económico; yo puedo aconsejar a Jorge o José Luis (Higuera) y decirles si hay un jugador que gana cinco mil pesos y que yo creo que debe ganar 10; eso es lo que opino”, dijo.

El Dato: Ricardo Lavolpe, extimonel de Chivas, y Víctor Vucetich son fuertes candidatos para dirigir a la selección de Ecuador de cara al próximo ciclo mundialista.

Por otra parte, señaló que él ha sido “muy claro con Oswaldo (Alanís) y con todos los jugadores. Oswaldo, como todos lo sabemos, llegó a la pretemporada más tarde, aún no ha hecho futbol, entonces va un poco mas retrasado y mientras (Hedgardo) Marín sea inteligente y defienda la camiseta que lleva puesta, iniciará los juegos, pero si baja su rendimiento y Oswaldo lo supera entonces él será titular”.

Por último, aseguró que él fue quien pidió a Alanís y el primero en decir que necesitaba que se quedara en el equipo, pero que el tema ya le está cansando, pues lo hacen ver como el malo, cuando la información es la que no se dice de buena forma.

“Como yo quería a Oswaldo, no tuve problemas en decir que sí, más allá de que terminara todo el tema que queda; realmente me está cansando cuando la comunicación no es la adecuada, como para crear un malestar, sentí que el que quedaba como el malo de la película era Almeyda”, señaló el entrenador, quien no le aseguró un puesto en su 11. “Cuando Oswaldo supere el rendimiento de Marín, será titular”, concluyó.

ALANÍS BUSCA UN PUESTo. Quien también atendió a los medios de comunicación en Verde Valle fue el zaguero Oswaldo Alanís, quien señaló que él no le tiene ningún rencor a Chivas y que más que eso, está agradecido por todo lo que han hecho para ayudarlo.

“No hay un tema de rencor o algo, al contrario, estoy muy contento de estar aquí y seguir jugando para el equipo. Pasó la polémica, todo lo difícil, y por eso uno se mantiene al margen”, comentó.

Para finalizar aseguró que se manejó el tema de una manera diferente a la que en realidad era.