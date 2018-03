En defensa del billete

De manera inusual —y ojalá vaticinio de mejores tiempos políticos— un grupo multipartidista de diputados impulsó este lunes cinco iniciativas de ley, para blindar el ahorro de las familias del constante impacto inflacionario, presentadas por el senador panista Héctor Flores y por el diputado de Panal, Francisco Javier Pinto, a fin de enfrentar la pérdida de valor superior al 50% en sólo una década.

Los diputados Susana Corella, Claudia Corichi, Federico Döring, Lucía Arzaluz, Minerva Hernández, Jonadab Martínez, Fernando Rubio, Vidal Llerenas; y los senadores Héctor Flores, Jorge Lavalle y Jesús Casillas, presentaron ese paquete que consta de cinco ejes: a) que las cuentas de ahorro con rendimientos reales negativos no estén sujetas a retención de impuestos; b) permitir sin límite de monto el ahorro voluntario y complementario en Afores y planes personales de retiro; c) deducción al 100% de las aportaciones patronales a fondos de ahorros de los trabajadores; d) ampliar el plazo para mantener inactivas cuentas de ahorro y que en caso de abandono el dinero se canalice a infraestructura y no a la beneficencia pública; e) promover el ahorro en moneda de plata como medio físico de valor.

Ojalá fragüen tales iniciativas que, sin distingo político, estimulan la formación del patrimonio personal y familiar.

Anaya, regresar el dinero. En el territorio de la política dura, resulta perturbadora la nota del periódico El País, sobre la denuncia ante la PGR del notario jalisciense Salvador Cosío Corona, por la falsificación de su firma en la escritura de venta que Ricardo Anaya hizo de una nave industrial a Manhattan Master Plan de Manuel Barreiro. El contrato, por tanto, resultaría ilegal de cabo a rabo. El candidato aliancista, como vendedor de única vez, no estaba obligado a comprobar el origen de recursos o la personalidad del notario… pero sin duda es parte actora del hecho. Si actuó de buena fe, tal vez Anaya tendría que demandar a Barreiro por engañarlo y buscar revertir la operación, para devolver los 54 millones de pesos y recuperar su propiedad más cobro de daños.

Santiago y la gastronomía. En abril inicia la 38° Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, una de las más antiguas del país que, dada su herencia prehispánica, se espera capte 10 mil visitantes y derrama de 11 millones de pesos. Para ello se afanan 1,400 cocineras de la región del Mezquital, que cuentan con el apoyo del gobierno de Omar Fayad, de la secretaría de cultura de Hidalgo a cargo de José Hernández, del munícipe Jorge Aldana y de Cementos Fortaleza, que dirige Jaime Rocha.

Vuelta a la tortilla. Pasar de un déficit comercial de 4 mil millones de dólares a un superávit de 5,400 millones de dólares en 2017 en la balanza agroalimentaria, es resultado tanto de buenas temporadas de lluvia, precios internacionales y, en especial, a políticas públicas consistentes desde Sagarpa, a cargo de José Calzada, que apoyan la conversión de cultivos, uso de tecnología y promueven la comercialización. A mover el bigote.