En dos días de revisión hemos recuperado firmas, asegura El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante independiente a la presidencia de la República, aseguró que ha recuperado algunos apoyos tras la revisión de firmas en el Instituto Nacional Electoral (INE), confió en que su nombre aparecerá en la boleta electoral y adelantó que acudirá a la audiencia del INE y al tribunal federal en la materia para impugnar la resolución sobre firmas inválidas.

“Cuando estamos en la revisión me doy cuenta de que el INE no revisó al 100 por ciento las firmas; hemos estado recuperando firmas y eso me dejó una sospecha”

expresó Jaime Rodriguez

en entrevista con Carlos Loret de Mola