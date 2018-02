En el último año de gobierno de Gabino Cué —en Oaxaca, quien llegó al poder por la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se desviaron 324 millones de pesos en pagar 380 aviadores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 143 comisionados de la Sección 22 del magisterio, personas con hasta cinco plazas…

De acuerdo con el informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 el mayor quebranto fue por 160 millones 440 mil 292.8 pesos “por los pagos a trabajadores adscritos a siete centros de trabajo denominados ‘centro de trabajo bolsa o personal por reubicar’, de los cuales se detectaron pagos a personal con tipo de plaza ‘administrativo’ y con tipo de plaza ‘directivo, docente y supervisor’”.

El Dato: En la auditoría se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fone.

Tan sólo la dirigencia y estructura burocrática de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca recibió, en 2016, pagos ilegales por cuatro millones 197 mil 200 pesos.

Este órgano indicó que en 2016, el Instituto pagó a 143 personas salarios, que estaban justificados en 157 plazas adscritas a un centro de trabajo denominado “AGS personal comisionado al SNTE”.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada con la Reforma Educativa, el personal comisionado a actividades sindicales no puede cobrar en la nómina educativa, sino que su salario debe ser pagado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que es el titular del contrato colectivo de trabajo.

La ASF indica que, además, se efectuaron pagos del Fone por más de 84 millones de pesos a 380 aviadores centistas.

“(…) No se realizaron las visitas físicas con las que se verificaría la asistencia de un total de 380 trabajadores a los que se les realizaron pagos por un total de 84 millones 552 mil de pesos, que ocuparon plazas financiadas con los recursos del Fone 2016, ya que no se permitió el acceso a los centros de trabajo, al no contar con la autorización de la Supervisión Escolar avalada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22, ni se presentó la evidencia documental de la asistencia de dichos trabajadores”, señala el reporte.

El documento revela que por cuenta y orden del IEEPO se realizaron 326 pagos a cinco trabajadores de la educación adscritos en centros escolares de esa entidad, por un millón 14 mil pesos, mismos que tenían hasta cinco plazas en planteles de Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, “los cuales no son compatibles geográficamente”, señala la ASF, que encabeza Juan Manuel Portal.

Encontró además dos mil 160 pagos “por cuenta y orden del IEEPO a 87 trabajadores, adscritos a tres centros de trabajo de otras dependencias (Universidad Pedagógica Nacional Unidades 201, 202 y 203) por un importe bruto anual de 16 millones 789 mil pesos”.

La ASF descubrió también que 228 trabajadores cobraron en la nómina educativa más de 56 millones 607 mil pesos, a pesar de que laboraron en espacios que no son financiables por el Fone.

El IEEPO ejerció más de 591 mil pesos en servicio de fotocopiado, mantenimiento y servicio de transporte que no fueron debidamente comprobados.

“El IEEPO destinó 591,363.7 miles de pesos en el rubro de gasto operativo, de los cuales se seleccionó una muestra por 352,491.6 miles de pesos, y de los que no se presentó la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes por concepto de servicio de fotocopiado y mantenimiento y reparación de equipo de transporte por un total de 346.0 miles de pesos”, indica.

La ASF precisa que de las más de 13 mil escuelas de educación básica se “cuenta con poco avance en la constitución de los Consejos Escolares en la Educación alcanzando el 17.3 por ciento, al tener dos mil 280 consejos en un total de 13 mil 202 planteles de educación básica”.